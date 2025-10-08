Zamora celebra su II Día del Comercio el 18 de octubre

Ya hay fecha para la segunda edición del Día del Comercio de Zamora. Una jornada que tendrá lugar el sábado 18 de octubre en la Plaza Mayor a partir de las 20.00 horas para "poner en valor nuestro comercio de cercanía y la importancia de las compras de proximidad", destaca el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de la capital, David Gago.

Evento, conducido por Miguel Álvarez, en el que no faltará la música a cargo de Entavía, uno de los grupos folk más conocidos de la comunidad autónoma, que cuenta con un disco en honor a Sanabria y en el que se sortearán 6.000 euros en premios distribuidos en un cheque de 2.500 euros, otro de 1.000 euros, otro de 600 euros, dos premios de 400, tres premios de 200 y cinco de 100 euros. Al igual que el año pasado, se realizará el sorteo con una gran ruleta que se situará en el escenario de la Plaza Mayor. Para participar solo será necesario depositar las papeletas que se podrán conseguir por compras en los establecimientos participantes en la campaña durante toda la semana previa en las urnas habilitadas para la ocasión. No obstante, será imprescindible estar en la Plaza Mayor para recibir el premio si se resultase ganador, tal y como matiza el edil porque "solo el que esté presente recibirá el premio subiendo al escenario".

"Un día especial para todos los comerciantes y creo que también para todos los zamoranos, para poner en valor la importancia económica que tiene el pequeño comercio en Zamora capital y también en la provincia y premiar un poco al comerciante que hace esa labor del día a día, luchando por mantener esa calidad y esos buenos productos y esa atención excelente al ciudadano", destacó Ruperto Prieto, presidente de la federación de Asociaciones de Empresarios de Comercio de Zamora (Azeco).

Reconocimiento también a los clientes de Zamora que apuestan por el pequeño comercio con el sorteo de los premios para gastar en las tiendas participantes en la campaña a la que se han inscrito unos 290 establecimientos que darán las papeletas a los clientes por sus compras desde el 9 hasta el 18 de octubre.

Situación del sector

El pequeño comercio pasa en estos momentos por una situación de "altibajos" en el que sigue luchando para hacer frente a la competencia de Internet y de las grandes marcas. "Yo creo que el pequeño comercio tiene que buscar su nicho, tiene que seguir trabajando por la calidad, por la atención porque hay mucho cliente que valora esa cercanía y ese asesoramiento", declaró el responsable de Azeco. Por ello, apuesta porque el sector siga buscando ese público que quiere "compaginar esa atención con esa rapidez y con esa profesionalidad que acompaña al pequeño comercio".

En este sentido, campañas como la del Día del Comercio continúa la estela de colaboración de los empresarios y el Ayuntamiento de Zamora. "Volveremos a repetir campañas que fueron exitosas y seguiremos aumentando toda la inversión en los bonos al comercio solidario que en estos momentos están funcionando bastante bien y seguimos colaborando con los escaparates para poner el acento de la importancia que es el comercio de proximidad, el comercio que está en la calle, el que crea tejido social y urbano, que nos da la alegría cuando salimos a pasear por Santa Clara, por San Torcuato, por las Tres Cruces o por cualquiera de las calles comerciales de los barrios de Zamora", enfatizó el concejal de Promoción Económica.

Precio de los alquileres

Los últimos datos indican que se está produciendo una bajada del precio de los alquileres de los locales vacíos en las vías comerciales de la ciudad de Zamora. "Algunos propietarios se están empezando a dar cuenta que con los alquileres que estaban poniendo no se iba a ningún sitio y parece que hay en algunas zonas que los alquileres están empezando a dar un respiro y una tregua también al comercio local", precisó Gago. En este sentido, hizo un llamamiento "a la sensatez" de las personas que tengan "ese local parado en mitad de una calle comercial y que lo único que intenta hacer es especular" a "que mejor será que adapten los precios al mercado para que alguien pueda acceder y pueda montar un negocio y todos ganemos", opinó.

Una buena opción para que "gane la ciudad porque no tiene un local parado, gane un comerciante que inicie un proyecto de vida en Zamora y gane el propio propietario porque por lo menos de tener un precio cero y teniendo que pagar impuestos sin recibir nada a cambio, pues tiene un local alquilado", reiteró Gago.

"Tener los locales parados a precios de alquileres abusivos no sirve para nada. No obstante, si estamos apreciando que los precios empiezan a ser más razonables", concluyó el concejal de Promoción Económica.