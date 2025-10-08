Campaña de la Diputación
"Zamora es calidad": la conquista de Madrid empieza por el exclusivo distrito de Salamanca
La Diputación elige un mercado en la zona más adineradas de la capital de España para presentar la nueva marca que ensalza la riqueza de los productos zamoranos
"Zamora es calidad" bajo este nuevo nombre se engloba lo mejor de la provincia. Un sello impulsado por la Diputación Provincial cuya presentación oficial se llevó a cabo este pasado martes en el Mercado de la Paz, emplazado en el distrito de Salamanca de Madrid. Un escenario escogido que no es para nada casual. Zamora quiere conquistar a través del sabor la capital de España y lo ha hecho empezando por seducir a los clientes de esta exclusiva zona con sus productos gastronómicos. "Madrid para nosotros es un territorio fundamental. Estamos en este mercado singular porque es donde se vende lo mejor y es el mejor sitio para poder traer los productos de Zamora", explicó el presidente de la Diputación, Javier Faúndez.
El nuevo sello aúna así productos y territorio para ofrecer una experiencia completa captando consumidores y visitantes. "Lo que queremos hacer con todo este proyecto es una promoción integral", añadió el dirigente alistano durante el acto de presentación que fue conducido por la periodista Ana Prada. Alrededor de un centenar de personas asistieron al original evento en el que se ensalzaron las cinco denominaciones de origen, las seis indicaciones geográficas protegidas y las seis marcas de garantía de Alimentos de Zamora, así como los 34 pequeños productores zamoranos, enmarcados en la asociación Pinza y bajo la marca Exquisiteza.
"Creemos que el turismo gastronómico es el futuro para Zamora, también a través del enoturismo, y por eso hemos querido estar en el Mercado de la Paz, uno de los mercados más importantes de la Comunidad de Madrid, para enseñar nuestro producto de alta calidad que creemos que en un mercado como este iba a triunfar", valoró el vicepresidente de la Diputación Provincial de Zamora, Víctor López de la Parte.
Importante presencia de Zamora en el mercado que se prolongará durante toda la semana con un puesto en el que se ofrecerán los productos de calidad para darlos a conocer al público, además de suponer un incentivo para que los productores puedan ampliar su red comercial. Visibilidad muy necesaria que ensalzaron en el acto Bernardo Fariña, de Bodegas Fariña Enología Creativa y enmarcado en la D.O. Toro; Josep Zafra, de Bodegas Quinta de Mil y encuadrado en la D.O. Arribes del Duero; Roberto Fuentes, presidente de la IGP Ternera de Aliste; y Paco Alonso, presidente de Apis Durii y representante de la MG Miel de Zamora. Todos ellos expusieron las características de sus productos únicos, que los asistentes pudieron degustar una vez concluyó la presentación. Alimentos y bebidas que conquistaron los paladares de los presentes dando por inaugurada esta importante lanzadera desde uno de los mercados más importantes de la capital de España, "pionero en los cambios que se han ido produciendo en los mercados municipales, donde ya no solamente se vende el producto tradicional y en el que puedes comprar pero también tomarte algo tranquilamente", apreció la concejala del Distrito de Salamanca, Cayetana Hernández.
