Salud Mental
Suicidio: 40 segundos que pueden ayudar a salvar vidas
La Fundación Intras llevó a cabo, el miércoles en la plaza de la Constitución, una intervención artística titulada "#40Segundos", organizada con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, para dar visibilidad al suicidio, sus consecuencias en la familia y el entorno del fallecido, y la necesidad de prevenirlo.
Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, según datos de la OMS, organismo que lo ha calificado como "la pandemia silenciosa" porque " parece que no lo percibimos o que no se habla de ello" señala la profesional de Fundación Intras, Claudia Serrano.
La experta señaló el miércoles que se trata de "una problemática social muy grave de la que tenemos que ser conscientes". Aportó datos escalofriantes, como que el año pasado en todo el mundo se quitaron la vida 800.000 personas y la previsión para este año ronda el millón.
En España se suicidaron 4.227 ciudadanos, en Castilla y León una persona casi cada dos días, y la autólisis resulta la principal causa de muerte en jóvenes en España, ya que "la mayoría de suicidios se dan entre los 15 y los 29 años".
Incremento en las zonas rurales
La técnico también alertó ante la proliferación del suicidio entre los mayores del medio rural.
"Existe una problemática muy grande en nuestro medio rural de soledad no deseada y de aislamiento, ya que la población va desapareciendo y los vínculos sociales desaparecen cuando son muy importantes para el sostenimiento de la salud mental" subrayó Claudia Serrano, quien remarcó que en España "hay una ratio de cinco psicólogos por cada 100.000 habitantes" cuando "la mayoría de personas que se suicidan tienen un diagnóstico previo o un problema de salud mental".
Causas
Sobre las causas del incremento de este tipo de muertes, atestiguó que "hay muchas, pero las redes sociales generan más contactos sociales y nos unen más, pero también son contactos, muchas veces, más vacíos que aumentan el aislamiento y la soledad que afectan a la salud mental".
El suicidio, en el foco de mira
Ante esta situación, desde Fundación Intras, para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, han otorgado visibilidad al suicidio a través de una intervención artística como vehículo "potente" para sensibilizar a la sociedad sobre la salud mental.
En la acción, desarrollada en otras cinco poblaciones a la vez que en la ciudad de Zamora, participaron veinte personas, sentadas en unas sillas dispuestas en filas en el centro de la plaza de Constitución.
Sonido de una campana
Cada 40 segundos sonaba una campana y uno de los individuos se levantaba, simulando un fallecimiento por suicidio, y dejaba un objeto personal que la representaba, como metáfora de la ausencia que deja una persona cuando se suicida y el recuerdo en la memoria de sus allegados, sobre la silla. Tras la intervención, se leyó un manifiesto centrado en el cuidado de la salud mental individual y de las personas más cercanas
"Es un llamamiento a la sociedad para que seamos conscientes de este problema, del alcance que tiene y podamos cuidar de los demás y cuidarnos a nosotros mismos" remarcó Claudia Serrano.
40 segundos es lo que tardamos en atarnos los cordones de las zapatillas o en ponernos una chaqueta, un tiempo que "todos al día podemos aprovechar 40 segundos para llamar a un compañero o a una amiga y preguntar qué tal estás o solicitar ayuda si la necesitamos". 40 segundos que pueden cambiar la vida.
