Razones para quedarnos: El momento de los jóvenes

"La voz de los jóvenes" es el lema de la nueva edición —la sexta— del evento "Razones para quedarnos", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que se celebrará el próximo 30 de octubre, a las 17.00 horas, en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León.

El espíritu de estas jornadas sigue intacto: potenciar las posibilidades que existen para apostar por desarrollar un proyecto de vida personal y profesional en Zamora. Sobre esta premisa vi la luz hace ya seis años la iniciativa organizada por este diario y que en cada edición ha puesto sobre la mesa inquietudes, proyectos y reivindicaciones que deben calar en la sociedad y en las instituciones.

En todas ellas, se le ha dado voz a los jóvenes, para tratar de entender sus necesidades y sus esperanzas, ofreciéndoles en este foro respuestas reales en materia de empleo, vivienda, servicios y cultura. Aspectos que se consideran clave para revertir la tendencia demográfica que lastra la provincia, convirtiéndola en una de las zonas más despobladas de España.

Esta edición pretende convertirse en un encuentro dinámico en el que se darán cita jóvenes emprendedores, expertos en desarrollo territorial, representantes institucionales y agentes sociales para debatir sobre cómo transformar esa pérdida de habitantes en toda una oportunidad para llegar a ideas claras que se puedan convertir en oportunidades de futuro en la provincia.

De esta manera, a través de ponencias inspiradoras y una mesa redonda abierta, el evento busca no solo diagnosticar los problemas existentes, sino también proponer soluciones que permitan atraer, retener y asentar a la población joven en la provincia.

De primera mano

La directora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Begoña Galache, será la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, que podrán escuchar experiencias de primera mano que demuestren que sí es posible labrarse un futuro en Zamora y aprovechar todas las oportunidades del territorio.

"Razones para quedarnos" cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, Iberdrola, Audens Food y la Diputación Provincial de Zamora, con la colaboración de los ayuntamientos de Benavente y Toro.