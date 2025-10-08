Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

El mayor quebradero de cabeza para los profesores zamoranos en el arranque del curso

El sindicato CSIF presenta el registro de incidencias del curso escolar 2025-2026

Clase con ordenadores.

Clase con ordenadores. / Freepik

Beatriz Blanco García

Beatriz Blanco García

Han pasado tan solo unas semanas desde el inicio del curso 2025-2026, pero los docentes ya tienen una lista de incidencias que no ayudan precisamente al buen funcionamiento de su trabajo diario. Una encuesta realizada por el sindicato CSIF a maestros y profesores de toda Castilla y León —también a profesionales zamoranos— revela los problemas más acuciantes a los que se enfrentan en el aula.

En lo más alto del denominado registro de incidencias están los problemas informáticos derivados de las deficiencias que sufre el programa de gestión escolar Stilus, desarrollado por la Consejería de Educación. "Esta herramienta está siendo un auténtico quebradero de cabeza para los centros educativos. Han surgido problemas en el acceso y muchos docentes y equipos directivos han perdido infinidad de horas", detalla Isabel Madruga, la presidenta del sector de Educación del sindicato.

Miembros del sindicato CSIF Castilla y León

Miembros del sindicato CSIF Castilla y León / Cedida

Por su parte, el profesorado de FP destaca las dificultades para aplicar la nueva ley de Formación Profesional, sobre todo a la hora de encontrar prácticas en empresas para los alumnos de los primeros cursos.

Problemas "tradicionales" para el profesorado

En el registro de incidencias del curso escolar 2025-2026 también tienen cabida problemas "desgraciadamente tradicionales", como las demoras en la cobertura de sustituciones, modificaciones de horarios comunicadas con poco margen o vacantes de interinos con un perfil mal definido.

Noticias relacionadas y más

En esta lista también se incluyen las dificultades que hay para conciliar la vida familiar y laboral y acogerse a los permisos, sin olvidar la reclamación de la reducción de jornada para mayores de 55 años o los problemas de la labor de tutoría, "esencial para el éxito educativo", finalizan.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
  2. Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida
  3. Adiós a las largas colas para viajar desde Zamora: ya hay solución para las líneas con más demanda tras la implantación de Buscyl
  4. Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?
  5. Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
  6. 100.000 euros para la concentración parcelaria de nueve pueblos de Zamora
  7. Éxito rotundo del vermut solidario celebrado en los Jardines del Rey para ayudar a los afectados por los incendios
  8. El 'enganchón' entre los Amigos de Baltasar Lobo y el alcalde de Zamora en el último turno de palabra del pleno: del museo 'de tercera' al juego del Monopoly

Suicidio: 40 segundos que pueden ayudar a salvar vidas

Suicidio: 40 segundos que pueden ayudar a salvar vidas

El mayor quebradero de cabeza para los profesores zamoranos en el arranque del curso

El mayor quebradero de cabeza para los profesores zamoranos en el arranque del curso

Así luce el renovado entorno del templo románico más pequeño de Zamora

Así luce el renovado entorno del templo románico más pequeño de Zamora

Cortes de tráfico en Zamora: cerrado el carril derecho durante tres semanas

Cortes de tráfico en Zamora: cerrado el carril derecho durante tres semanas

El bajo coste y la alta calidad de vida: estas son las razones para quedarse a vivir en Zamora, según ChatGPT

El bajo coste y la alta calidad de vida: estas son las razones para quedarse a vivir en Zamora, según ChatGPT

La Diputación anticipa el pago de la subvención a Apis Durii para una envasadora comunitaria de miel en la provincia

La Diputación anticipa el pago de la subvención a Apis Durii para una envasadora comunitaria de miel en la provincia

Las escaleras más transitadas de Peña Trevinca se renuevan: plazos y próximas actuaciones peldaño a peldaño en Zamora

Las escaleras más transitadas de Peña Trevinca se renuevan: plazos y próximas actuaciones peldaño a peldaño en Zamora

David Gago, concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana: "Ha sido siempre una de mis obsesiones políticas"

David Gago, concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana: "Ha sido siempre una de mis obsesiones políticas"
Tracking Pixel Contents