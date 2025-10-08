El mayor quebradero de cabeza para los profesores zamoranos en el arranque del curso

Han pasado tan solo unas semanas desde el inicio del curso 2025-2026, pero los docentes ya tienen una lista de incidencias que no ayudan precisamente al buen funcionamiento de su trabajo diario. Una encuesta realizada por el sindicato CSIF a maestros y profesores de toda Castilla y León —también a profesionales zamoranos— revela los problemas más acuciantes a los que se enfrentan en el aula.

En lo más alto del denominado registro de incidencias están los problemas informáticos derivados de las deficiencias que sufre el programa de gestión escolar Stilus, desarrollado por la Consejería de Educación. "Esta herramienta está siendo un auténtico quebradero de cabeza para los centros educativos. Han surgido problemas en el acceso y muchos docentes y equipos directivos han perdido infinidad de horas", detalla Isabel Madruga, la presidenta del sector de Educación del sindicato.

Miembros del sindicato CSIF Castilla y León / Cedida

Por su parte, el profesorado de FP destaca las dificultades para aplicar la nueva ley de Formación Profesional, sobre todo a la hora de encontrar prácticas en empresas para los alumnos de los primeros cursos.

Problemas "tradicionales" para el profesorado

En el registro de incidencias del curso escolar 2025-2026 también tienen cabida problemas "desgraciadamente tradicionales", como las demoras en la cobertura de sustituciones, modificaciones de horarios comunicadas con poco margen o vacantes de interinos con un perfil mal definido.

En esta lista también se incluyen las dificultades que hay para conciliar la vida familiar y laboral y acogerse a los permisos, sin olvidar la reclamación de la reducción de jornada para mayores de 55 años o los problemas de la labor de tutoría, "esencial para el éxito educativo", finalizan.