Así luce el renovado entorno del templo románico más pequeño de Zamora
El Ayuntamiento ha concluido la actuación en los accesos a la iglesia en la que, según la leyenda, ordenador caballero al Cid
Los accesos al templo románico más modesto de la ciudad muestran una nueva imagen. El Ayuntamiento de Zamora ha acometido en las últimas semanas obras de pavimentación que acaban de concluir en el entorno de la iglesia de Santiago de los Caballeros. Ese templo de la ciudad en el que, según la leyenda local, nombraron caballero al Cid Campeador y que muestra unos de los capitales más llamativos y curiosos del románico zamorano, ha visto adecentado su acceso con una actuación en la que el Consistorio zamorano ha invertido unos 35.000 euros.
Esa cuantía ha permitido renovar el firme y subsanar las irregularidades del pavimento en el vial de acceso a la iglesia con el fin de mejorar las condiciones del tránsito peatonal en la zona.
El concejal de Obras, Pablo Novo, ha precisado el dinero destinado a esta intervención. Con ella se ponen fin a las irregularidades que anteriormente presentaba el firme, además de renovar las condiciones de drenaje y mejorar la integración estética con el entorno histórico del templo.
La iglesia de Santiago de los Caballeros es una de las construcciones más emblemáticas de Zamora, con origen documentado en el siglo XII y vinculaciones con el Romancero de la ciudad.
Novo ha considerado que esta mejora "no solo cumple una función práctica, sino que también contribuye a preservar el patrimonio urbano y favorecer el disfrute público del entorno del templo", una zona del barrio de Olivares transitada por los turistas que se acercan a ver el románico de la ciudad y por quienes pasean por el entorno del arroyo de Valorio.
