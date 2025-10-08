Las escaleras más transitadas de Peña Trevinca se renuevan: plazos y próximas actuaciones peldaño a peldaño en Zamora

Es la escalera más transitada entre el barrio de San José Obrero y Peña Trevinca y su estado era motivo de quejas y demandas de quienes hacían uso de ella habitualmente, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Zamora a plantear una renovación integral en ese acceso que salva cotas y enlaza la calle de la Salud con Peña Trevinca.

La reforma integral, cuyo proyecto ha presentado este miércoles el concejal de Obras, Pablo Novo, supondrá una inversión de 160.000 euros. "Era una demanda generalizada de los vecinos", ha declarado Novo sobre esta actuación.

Escalera en la que se va a intervenir. / Cedida

Para estrenar los nuevos peldaños será necesario primero demolir toda la escalera actual que parte de la calle de la Salud y llega a mitad de la calle Peña Trevinca, a la altura del campo de fútbol de La Josa, para luego reconstruirla por completo. Inicialmente, se planteó hacer también una rampa accesible para personas en silla de ruedas, pero el desnivel y el espacio disponible lo hacía inviable, según ha explicado el edil.

La actuación, una vez que está listo el proyecto, se sacará a contratación próximamente, con la idea de que los trabajos puedan arrancar a principios del próximo año. El plazo de ejecución es de cuatro meses.

El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, informa sobre la renovación de las escaleras de Peña Trevinca.. / Alba Prieto

No será la única intervención en escaleras públicas que se acometerá este mandato, ya que en una segunda fase se pretenden renovar el resto de escaleras de Peña Trevinca. Igualmente, entre los proyectos que la Concejalía de Obras tiene sobre la mesa para acometer próximamente figura la escalera del barrio de La Candelaria junto a la antigua vía del tren que comunica la calle Candelaria Ruiz del Árbol con la de Julián Sánchez Guerrero, junto a la rotonda de la Ciudad Deportiva Municipal. Novo ha admitido que esta escalera está "en mal estado" y es necesaria su renovación.

Vista aérea de la zona y proyecto de la actuación. / Cedida

Otros proyectos en marcha son el nuevo aparcamiento de entre 100 y 130 plazas de aparcamiento junto al colegio Riomanzanas del que solo queda por colocar la señalización o la actuación en la finca de La Josa, ya adjudicada y de la que solo queda por firmar el acta de replanteo antes de iniciar los trabajos.

Al margen de estas actuaciones en San José Obrero, en Peña Trevinca se van a renovar los parterres el próximo año tras recabar la colaboración vecinal y, al otro lado del río, en San Frontis, ha comenzado la obra de renovación del colector en un tramo de una docena de metros de la calle Fermoselle en el que su deterioro provocaba problemas en el entorno.

A mediados de este mes concluye además el plazo y se abrirán las plicas de otros proyectos municipales, como son el nuevo parque de la Alberca, el del Siglo XXI y el de la calle de la Encomienda.