David Gago: "Tener locales cerrados, con un precio de alquiler abusivo, no ayuda a nadie"

El pequeño comercio en Zamora pasa en estos momentos por una situación de "altibajos" en el que sigue luchando para hacer frente a la competencia de Internet y de las grandes marcas, según el presidente de Azeco, Ruperto Prieto. "Yo creo que el pequeño comercio tiene que buscar su nicho, tiene que seguir trabajando por la calidad, por la atención porque hay mucho cliente que valora esa cercanía y ese asesoramiento", declaró el portavoz del sector este miércoles durante la presentación del II Día del Comercio de Zamora, que se celebrará el próximo 18 de octubre.

Junto a él compareció el edil de Comercio y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, quien se pronunció acerca de uno de los mayores escollos que deben superar quienes se plantean abrir un comercio en la ciudad: el elevado alquiler de los locales. Según declaró, los últimos datos indican que se está produciendo una bajada del precio de los alquileres de los locales vacíos en las vías comerciales de la ciudad de Zamora. "Algunos propietarios se están empezando a dar cuenta que con los alquileres que estaban poniendo no se iba a ningún sitio y parece que hay en algunas zonas que los alquileres están empezando a dar un respiro y una tregua también al comercio local", precisó Gago.

En este sentido, el concejal hizo un llamamiento "a la sensatez" de las personas que tengan "ese local parado en mitad de una calle comercial y que lo único que intenta hacer es especular" a "que mejor será que adapten los precios al mercado para que alguien pueda acceder y pueda montar un negocio y todos ganemos", opinó.

Una buena opción para que "gane la ciudad porque no tiene un local parado, gane un comerciante que inicie un proyecto de vida en Zamora y gane el propio propietario porque por lo menos en vez de tener un precio cero y teniendo que pagar impuestos sin recibir nada a cambio, pues tiene un local alquilado", reiteró Gago.