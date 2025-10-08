Cortes de tráfico en Zamora: cerrado el carril derecho durante tres semanas
Los coches podrán circular por un único carril
A. A.
Nuevos cortes de tráfico en Zamora. Este miércoles 8 de octubre dan comienzo las obras para la renovación de un "pequeño" tramo de colector en la calle Fermoselle, entre las calles Fray Antón Martín y Barro Mojado.
El colector se ubica bajo la acera derecha de la calle, aunque para su reposición será necesario cortar al tráfico el carril derecho (sentido salida de la ciudad).
"Dado que se trata de un tramo recto en el que existe buena visibilidad y que la longitud del corte es de apenas 50 metros se considera suficiente mantener tráfico alternativo por un único carril, dando preferencia a los vehículos que circulan en sentido entrada a la ciudad", explica el Ayuntamiento de Zamora en un comunicado. La duración estimada es de unas tres semanas.
