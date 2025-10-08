Una ciudad creada entre todos

Algunos ni siquiera se acuerdan del uso que tenía —cerrado desde 2011— y la mayoría pasa a su lado sin percatarse de un estilo entre el eclecticismo y el modernismo, pero la casa Valentín Guerra ha sido esta semana la protagonista del Día de la Arquitectura en Zamora, gracias a los talleres ofrecidos por los arquitectos Beatriz Barrio y Alberto Alonso, bajo el título "Aquí podría estar pasando algo", una original propuesta en la que invitan a los inscritos a que presenten sus proyectos sobre cómo recuperar este emblemático edificio.

Para ello, antes de comenzar el taller, los organizadores dan unas pequeñas pinceladas sobre la construcción, con la idea de ponerlo en valor "y que esos edificios vacíos puedan recuperar vida gracias a la ideas surgidas de participación ciudadana", sugiere Barrio. "Con estas ideas, también se ayuda a respetar el espacio en el que vivimos", añade su compañero.

La lección histórica fue ofrecida en la primera jornada por el arquitecto zamorano Francisco Somoza, encargado de la reforma del edificio, quien describió la arquitectura como "escenario en el que se desarrollan nuestras vidas, tanto en el interior como en el exterior, gracias a los edificios de carácter público".

Talleres Semana de al Arquitectura, en calle Santa Clara 19 junto a la antigua Caja Duero / JOSE LUIS FERNANDEZ

Con respecto a la casa Valentín Guerra, obra del arquitecto Gregorio Pérez Arribas en 1908, aunque se concibió para un edificio de viviendas, fue adquirido por el Banco de España par a sus oficinas centrales, cerrándose treinta años más tarde. "A finales de los años ochenta lo adquirió Caja Duero y mi estudio hizo la reforma". Una época de esplendor en el que, además de la entidad financiera, había espacio para sala de exposiciones y salón de actos. Ahora está habitado por palomas y esta iniciativa intenta dar ideas ciudadanas para quien quiera recogerlas. Desde un centro cívico hasta lugar de coworking o espacio comercial

"Lo importante en estos talleres no es solo conocer, sino participar", subraya Alberto Alonso sobre las dos partes que tiene este proyecto. "Primero, entienden por qué existe esta arquitectura, y después de razonar su intencionalidad, aportan sus ideas para sugerir el uso que podría tener este espacio", añade.

Otro aspecto interesante de esta propuesta es que se ha abierto a zamoranos de todas las edades. "Al final, la ciudad es de todos y todos debemos aportar. Muchas veces consideramos que los niños son las personas del futuro, pero son ya las personas del presente", subraya Alonso.

En el taller se vio esa sensibilidad especial de la infancia, con la viveza de sus planos, a todo color y llenos de imaginación para ofrecer posibilidades no tan descabelladas para aprovechar el interior de ese edificio emblemático. "A veces hay que volver a ser un poco niños para liberar esa imaginación. Es algo muy importante que funciona en la arquitectura, así que es fundamental no perderlo nunca", sugirió.