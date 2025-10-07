Una zamorana busca hogar para Nico y Panecillo, dos gatitos rescatados de la carretera
Nico y Panecillo sobrevivieron tras perder a sus hermanos atropellados. Su historia se ha hecho viral con más de 9.000 reproducciones en Instagram
"Nico y Panecillo tienen cinco meses. ¿Quieres abrirles las puertas de tu casa y tu corazón?". Este es el mensaje inicial de una zamorana que busca hogar para dos gatos que se encontró junto a la carretera hace varias semanas. Durante este tiempo, se ha encargado de cuidarlos, esterilizarlos y desparasitarlos, y ahora busca alguien que les pueda proporcionar "un hogar seguro y lleno de amor", ha escrito en su perfil de Instagram.
El vídeo acumula más de 9.000 reproducciones en esta red social y también cientos de me gusta de usuarios que están contribuyendo para dar a conocer el caso de estos dos felinos y que finalmente encuentren un hogar, ya que esta zamorana ya tiene más de 10 animales a su cargo, como asegura en el vídeo donde cuenta la historia de estos dos gatos.
Nico y Panecillo ahora están a buen recaudo, pero cuando esta zamorana los encontró en la carretera, "otros hermanitos suyos habían muerto atropellados". Durante el resto de semanas, los llevó al veterinaro y les encontró un sitio en su cuarto de baño. Al principio estaban muy asustados, ya que "nunca se habían acercado a un humano", pero poco a poco, "con mucho amor y comida rica", fueron perdiendo el miedo y se hicieron amigos: "Son maravillosos", asegura esta amante de los animales, que termina el vídeo pidiendo ayuda para encontrarles un hogar.
