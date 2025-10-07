“Zamora es calidad”, la nueva apuesta de la Diputación para impulsar el gastroturismo en la provincia

“Zamora es calidad” bajo este nuevo nombre se engloba lo mejor de la provincia. Un sello con el que la Diputación Provincial busca impulsar el gastroturismo y que hoy se ha presentado oficialmente en el Mercado de la Paz, emplazado en el distrito de Salamanca de Madrid. Un escenario escogido que no es casual. Zamora quiere conquistar la capital de España y lo ha hecho empezando por seducir a los clientes de esta exclusiva zona con sus productos gastronómicos.

“Madrid para nosotros es un territorio fundamental. Aquí estamos hoy en este mercado, que es un mercado singular porque es donde se vende lo mejor y es el mejor sitio para poder traer los productos de Zamora y hacer esta presentación”, explicó el presidente de la Diputación, Javier Faúndez.

Paraguas que aúna productos y territorio para ofrecer una experiencia completa captando consumidores y visitantes. “Lo que queremos hacer con todo este proyecto es una promoción integral del territorio y de los productos que tenemos”, añadió el dirigente alistano durante el acto de presentación que fue conducido por la periodista Ana Prada.

Más de un centenar de personas asistieron al original evento en el que se ensalzaron las cinco denominaciones de origen, las seis indicaciones geográficas protegidas y las seis marcas de garantía de Alimentos de Zamora, así como los 34 pequeños productores zamoranos, enmarcados en la asociación Pinza y bajo la marca Exquisiteza.

“Creemos que el turismo gastronómico es el futuro para Zamora, también a través del enoturismo, y por eso hemos querido estar hoy aquí en el Mercado de la Paz, uno de los mercados más importantes de la Comunidad de Madrid, en pleno centro del distrito de Salamanca para enseñar nuestro producto de alta calidad que creemos que en un mercado como este iba a triunfar”, valoró el vicepresidente de la Diputación Provincial de Zamora, Víctor López de la Parte.

Importante presencia de Zamora en el mercado que se prolongará durante toda la semana con un puesto en el que se ofrecerán los productos de calidad para darlos a conocer al público, además de suponer un incentivo para que los productores puedan ampliar su red comercial. Visibilidad muy necesaria que los productores presentes ensalzaron. Entre ellos, Bernardo Fariña, de Bodegas Fariña Enología Creativa y enmarcado en la D.O. Toro; Josep Zafra, de Bodegas Quinta de Mil y encuadrado en la D.O. Arribes del Duero; Roberto Fuertes, productor y presidente de la IGP Ternera de Aliste; y Paco Alonso, presidente de Apis Durii y representante de la MG Miel de Zamora. Todos ellos expusieron las características de sus productos únicos, que los asistentes pudieron degustar una vez concluyó la presentación.

Alimentos y bebidas que conquistaron los paladares de los presentes dando por inaugurada esta importante lanzadera desde uno de los mercados más importantes de la capital de España, “pionero en los cambios que se han ido produciendo en los mercados municipales, donde ya no solamente se vende el producto tradicional y en el que puedes comprar pero también desayunar o tomarte algo tranquilamente”, apreció la concejala del Distrito de Salamanca del Ayuntamiento de Madrid, Cayetana Hernández.

El evento sirvió también para dar a conocer la serie de documentales que se emitirán en distintas plataformas para promocionar y difundir los productos zamoranos de calidad, bajo el título “Kilómetro 0”.