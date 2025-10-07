'Zamora es calidad' conquista los paladares del madrileño Mercado de la Paz

La Diputación de Zamora ha presentado este martes la campaña 'Zamora es calidad' para poner en valor los productos zamoranos en el Mercado de la Paz, situado en el exclusivo barrio Salamanca de la capital madrileña. Además de los productos que están disponibles para su compra, los visitantes también pueden planear desde allí una futura escapada hasta la provincia, generando así nuevos intereses turísticos.