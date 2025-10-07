Zamora se abre al exterior con sus productos agroalimentarios
Ocho empresas de la provincia participan en la Feria Anuga, de Colonia (Alemania)
B. B. G.
La Cámara de Comercio y la Diputación Provincial de Zamora han organizado una misión comercial a la Feria Anuga 2025, que celebra su XXXVIII edición del 8 al 10 de octubre en Colonia (Alemania), y en la que han participado ocho empresas zamoranas del sector agroalimentario.
Con más de 140.000 visitantes profesionales y miles de expositores internacionales, Anuga es el mayor evento mundial del sector de la alimentación y las bebidas. En esta edición, la delegación de Zamora tendrá la oportunidad de conocer las últimas tendencias en innovación, sostenibilidad y comercialización, además de establecer contactos estratégicos con potenciales socios y distribuidores internacionales.
El objetivo de esta acción es favorecer la internacionalización y competitividad del tejido empresarial zamorano, impulsando la presencia de sus productos en los principales mercados internacionales. Asimismo, esta visita servirá de estímulo para que las empresas asistentes consideren su participación como expositoras en futuras ediciones.
Nuevas oportunidades
Esta iniciativa forma parte del programa de apoyo a la internacionalización desarrollado conjuntamente por la Cámara de Comercio y la Diputación de Zamora, que trabajan para abrir nuevas oportunidades de negocio en el exterior a las empresas de la provincia.
“Zamora cuenta con productos agroalimentarios de excelencia y un gran potencial de exportación. Participar en ferias internacionales como Anuga nos permite situar nuestra calidad en el mapa global”, ha destacado Enrique Oliveira, presidente de la Cámara de Comercio de Zamora.
