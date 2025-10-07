Las 'totebag', la última tendencia que se suma a las posibilidades para presumir de Zamora

Zamora es una provincia con muchas posibilidades. Mientras que la capital es un lugar donde contemplar la rica historia, ver edificaciones milenarias o enamorarse de la gastronomía; el resto de la región ofrece también parajes incomparables y mil razones para regresar. En definitiva, un sinfín de motivos por los que enamorarse de Zamora. Un cariño que las marcas y negocios locales no dudan en mostrar cada vez que tienen ocasión, con distintas iniciativas o productos. Una lista que se expande cada mes que pasa y que esta vez tiene un nuevo accesorio para nuestro día a día listo para su adquisición.

Los encargados de promocionar este nuevo utensilio son los dueños de 'Librería Semuret', uno de los establecimientos más antiguos de este sector en la capital y en toda España. Abierta por Jacinto González hace ya 125 años, no tomó su nombre actual hasta 1993, rindiendo homenaje a uno de los muchos topónimos con los que fue conocido la ciudad en la Edad Media y que dieron paso a la actual Zamora. Sea como fuera, su apuesta por poner en valor la provincia sigue muy viva más allá de su nomenclatura y en los últimos días han anunciado para ello una colaboración con la marca local 'Sicureza Workwear'.

Tal y como se puede ver en sus distintas cuentas de redes sociales, especialmente en Facebook e Instagram, desde hace unos pocos días están disponibles unas nuevas 'totebag' con detalles de la ciudad y la provincia de Zamora. Algunas de estas bolsas de tela tienen simplemente elementos característicos de 'la perla del Duero' junto a las siempre reconocibles tiras de la Seña Bermeja. Sin embargo, su catálogo no termina aquí y también se pueden adquirir otras 'totebag' que rinden homenaje al rosetón de San Juan de Puerta Nueva a través de diferentes dibujos o al noble arte de 'cuZear' en Zamora.

Precios accesibles

Los precios de estas 'totebag', tal y como anuncian los dueños de la 'Librería Semuret' en una de sus respuestas de Facebook, oscilan entre los 12 y los 15 euros en función del modelo elegido. Para tener una de estas bolsas, confirman que se pueden hacer reservas tanto en el propio establecimiento como por WhatsApp o redes sociales. Ubicada en el número 21 de la calle Ramos Carrión, su horario de apertura es de doble turno entre semana (10:00 a 14:00 y 17:30 a 20:00) y solamente matutino los sábados (10:00 a 14:30). Si tu idea es pasarte a por una de las 'totebag' en domingo, mejor posponer el plan, puesto que encontrará la persiana bajada.