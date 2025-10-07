¿Quieres que las Cortes de Castilla y León conozcan tus quejas en Sanidad? La socialista Ana Sánchez escucha

El "desmantelamiento deliberado de la sanidad pública en Zamora mientras el PP y Alfonso Fernández Mañueco desvía 120 millones de euros a sus amiguetes de la privada y oculta que las listas de espera afectan a más 22.000 pacientes en la provincia, una barbaridad que la coloca a la cabeza de la comunidad autónoma", ha denunciado Ana Sánchez, procuradora del PSOE por Zamora y vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León, que anima a la ciudadanía a llevar sus quejas, "sus casos inéditos" al grupo socialista para "hacer un mapa, un informe exhaustivo de la situación sanitaria actual con profesionales y sus representantes".

El objetivo es recopilar todos los casos para exponerlos y debatirlos tanto en la Comisión de Sanidad como con la gerente del Sacyl en la comunidad en un intento de terminar con un despropósito que perjudica a los zamoranos y las zamoranas y a profesionales que ejercen en este territorio y para reactivar el debate sobre este derecho fundamental "que el PP con su mayoría en las Cortes están ralentizando como el Plan de Choque contra las listas de espera, el centro de salud en Coreses o atención a la sanidad rural como en la Alta Sanabria".

Pedir cuentas a Mañueco

Ana Sánchez ha querido advertido a las dos consejeras zamoranas Isabel Blanco y Leticia García que si el Gobierno del PP en la Junta "sigue así exigiremos la comparecencia de la directora general de Salud para hablar de la situación general de la sanidad zamorana en bloque y esta obligaga" para debatir la precariedad sanitaria que vive la provincia.

Sánchez, que ha acusado a la Junta de maquillar las listas de espera "desde hace años, nos miente, usa unas estadísticas manipuladas y tramposas", asegura que "el Gobierno de Mañueco utiliza el truco del almendruco" para que los números sean sensiblemente inferiores a los reales, sin tomar medidas para poner fin a esta situación, una maniobra consistente en "no contabilizar el tiempo que transcurre desde que el médico de Atención Primaria deriva al paciente al especialista hasta que se le da una fecha de consulta". De este modo, se habla de que esas listas afectan a 6.700 pacientes, "pero otras 15.400 personas están a la espera de la carta de citación", el resultado son más 22.000 pacientes.

63% de pacientes de Oftalmología en espera y sin oncólogos

La parlamentaria ha dado algunos porcentajes que verifican que Zamora está a la cabeza de pacientes en espera para que les examine un especialista, como es el caso del servicio de Ofalmología, en el que el 63% del listado de toda la comunidad está formado por zamoranos y zamoranas. Otro ejemplo es el tiempo que tardan los pacientes de Zamora en ser vistos en la consulta de Urología: más de un año.

La falta de oncólogos es otra de las cuestiones preocupantes, máxime cuando Zamora "es en una provincias de Castilla y León en la que más diagnósticos de cáncer se producen con 1.399 en el año 2024 y a nadie se le cae la cara de vergüenza", unas deficiencias en personal que exige "establecer incentivos" para que Zamora se convierta en una plaza atractiva para lograr que los médicos y las médicas que terminan el MIR o que llegan a la provincia a ejercer y "para que se queden también en las zonas de difícil cobertura, como la Alta Sanabria". Ana Sánchez ha advertido de que solo con esa política que mime a la sanidad pública, "con medios materiales y humanos, con personal sustituto necesario, para que se queden o nada", el sistema público seguirá destruyéndose.