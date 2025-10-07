Buleza recibe un importante empuje de 50.000 euros de la Diputación

La Diputación Provincial de Zamora ha concedido una subvención de 50.000 euros a Buleza, en el marco de la convocatoria de ayudas para cooperativas agroalimentarias de nueva creación, destinada a potenciar el desarrollo económico y la innovación en el medio rural.

Buleza es una cooperativa zamorana dedicada a la producción y transformación de leche de burra zamorano-leonesa, con líneas de cosmética natural y productos alimentarios innovadores.

Esta cooperativa nace impulsada por un grupo de ganaderos y promotores vinculados a la Asociación Nacional de Criadores del Asno Zamorano-Leonés (Aszal), con el propósito de revalorizar esta raza autóctona a través del aprovechamiento de la leche de burra zamorana.

Burros zamoranos. / J. F. (Archivo)

Desde su constitución, la cooperativa combina investigación, sostenibilidad y economía circular, ofreciendo productos de cosmética y alimentación elaborados con leche de burra. Su catálogo incluye leche deshidratada, cremas hidratantes, jabones naturales y productos gourmet, todos ellos bajo estándares de calidad y respeto al entorno rural.

Conservación genética

Además de su enfoque productivo, Buleza desempeña un papel relevante en la conservación genética de la raza zamorano-leonesa, en riesgo de desaparición, y contribuye al mantenimiento del tejido social y económico del medio rural mediante la creación de empleo local y la valorización de recursos propios.

Con esta ayuda, la Diputación refuerza su compromiso con la diversificación del sector agroalimentario, la creación de empleo rural y la conservación del patrimonio genético de la provincia.

La Diputación considera que apoyar cooperativas como Buleza es apostar por la innovación desde la raíz, por un modelo económico sostenible que fija población y da futuro a nuestros pueblos.

La Diputación apuesta por apoyar la economía social y el emprendimiento rural como pilares del desarrollo provincial.