Madrid, escaparate de los sabores zamoranos

Algo ha cambiado estos días en el histórico Mercado de la Paz de Madrid. Uno de los puestos es distinto. Los habituales consumidores se paran y descubren que un pedacito de Zamora se ha trasladado hasta el lugar para exhibir sus productos gastronómicos. Olores que seducen y sabores que conquistan el paladar para mostrar la excelencia de la provincia no solo en la mesa. La experiencia puede ser completa si, además de llenar el carro, se pide más información para planear una escapada al territorio zamorano.

Original campaña que bajo el nombre de "Zamora es calidad" impulsa la Diputación Provincial. Una semana en la que todos los que se acerquen hasta el mercado, emplazado en el barrio de Salamanca, tendrán muy presente Zamora. Un público exigente, formado por vecinos del barrio, chefs, periodistas especializados y turistas en busca de experiencias auténticas que podrán degustar quesos, embutidos, mieles o vinos de la provincia.

La presencia de Zamora en este entorno supone una declaración de intenciones: mostrar que los productos de la provincia están a la altura de los mejores, y que su calidad merece un espacio destacado en el corazón gastronómico de la capital de España. Acción que representa una oportunidad única de visibilidad y proyección para los productores zamoranos, ya que no solo permite llegar a nuevos consumidores, sino que facilita el contacto directo con prescriptores clave del sector como influencers, restauradores, distribuidores y medios especializados.