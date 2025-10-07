Humor e interpretación en los teatros de Zamora

Una de las citas más consagradas del Teatro Principal de Zamora, el ciclo de humor de otoño, regresa esta semana al liceo de titularidad municipal.

Esta edición la constituyen tres espectáculos muy distintos, tres compañías con propuestas que aproximan desde el humor a lo absurdo y lo humano.

El ciclo arranca el martes 7 con "El Avaro", una adaptación efectuada por Ricardo Iniesta y desarrollada por la compañía Atalaya, que se adentra, por vez primera, en el universo del dramaturgo francés y lo hace en clave de musical y de humor.

El miércoles el público podrá disfrutar con "La desconquista", una comedia en verso sobre las crónicas de Indias de ritmo ágil y mordaz que mezcla música, historia y sátira para mostrar que hasta lo más serio puede ser ridículo desde el punto de vista de Ron Lalá, que el pasado mes de mayo efectuó un ensayo con público de este montaje dentro de las Barrocadas.

El ciclo concluye el jueves 9 con "Madnes" donde Yllana y Prímital Brothers vuelven a unir sus fuerzas y fijan su atención en "la tecnología que es la nueva mitología", y denuncian que "la vida cotidiana es de locos, que la risa es sagrada y el canto a capela es el ancla con la humanidad".

Las tres funciones tienen lugar a las 20.30 horas con entradas entre los 8 y los 15 euros disponibles en la web del Principal o bien físicamente en la taquilla, de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.

Ramos Carrrión

El Teatro Ramos Carrión dedica este fin de semana a los retos que representa el ser mujer, a través de dos propuestas muy distintas.

El viernes, 10 de octubre a las 20.30 horas, la compañía Teatroz regresa al liceo dependiente de la Diputación Provincial de Zamora con una visión muy diferente de los cuentos clásicos con el montaje "No me toques el cuento". El espectáculo reflexiona sobre los estereotipos asociados a las princesas de los cuentos infantiles, siempre bellas, alegres y bondadosas pero... ¿qué hay al otro lado del "vivieron felices y comieron perdices"?.

En esta comedia, llena de talento y carcajadas, los personajes de Bella, Cenicienta, Blancanieves y Aurora se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento, sintetizan desde el Ramos Carrión.

La segunda función la pondrán en escena dos grandes titanes de la interpretación que atesoran unas largas trayectorias, Luisa Martín y Olivia Molina.

Las actrices, con la dirección de Magüi Mira, defenderán, el sábado 11 de octubre a partir de las 20.00 horas, un trepidante texto de Ignacio Amestoy, titulado "Malditos tacones", que habla de dos mujeres que se enfrentan con el poder en sus manos, buscan la verdad y encuentran la gran mentira. Dos supervi vientes de hoy, que buscan el oxígeno imprescindible para recuperar una dignidad perdida.

Las entradas para estos espectáculos ya están a la venta, entre los 19 y los 22 euros, en la web del Ramos Carrión y en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.