David gago, concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana: "Ha sido siempre una de mis obsesiones políticas".

El concejal del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha hecho público, a través de un vídeo, la emoción y la felicidad que le provoca la restauración de las Aceñas de Gijón: "Las heridas de las Aceñas de Gijón van sanando", escribe el político.

Junto al vídeo escribe: "Ver consolidadas las ruinas de las Aceñas de Gijón ha sido siempre una de mis obsesiones políticas. Ahora, gracias a los fondos europeos, avanzan a un buen ritmo y se empieza a ver como las heridas de las Aceñas se van curando. Hace unos años denunciaba que la ciudad no se podía permitir tener un monumento tan importante en ese estado de ruina, hoy estoy muy contento al ver cómo avanzan los trabajos", un mensaje que ha calado entre sus seguidores.

La recuperación de la pesquera

Los empleados, especialistas en el tratamiento de la piedra, de los pocos que aún quedan, se afanaban al mediodía de ayer en la colocación de los sillares la aceña peor parada, repartidos al lado del andamio que les permite acceder a la estructura superior de tajamar; otros, en el rescate de esas grandes piedras. Y otros, en reconstruir la pared de la pesquera que sirvió hasta el cuarto tercio del siglo XIX para facilitar la pesca, como recordaba un descendiente de una familia de barqueros de la capital que visito recientemente el conjunto de molinos, un aficionado a la pesca que seguí frecuentando el lugar para practicar este deporte. La rehabilitación de la pesquera será total, con la reproducción de la misma técnica que permitirá mostrar a los visitantes la práctica tradicional para la fácil captura de peces que se destinaban a la venta. El Duero fue un río de pescadores hasta los años 70 del siglo pasado.

El proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" que se acomete con fondos europeos, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Zamora, iniciativa del Ayuntamiento de Zamora y empeño del concejal de IU de Turismo, Christoph Strieder, ha conseguido implicar a la Diputación de Zamora, al Patronato de Turismo, para sacarlo adelante con la financiación europea, concreta el edil de Turismo que confía en que los zamoranos y las zamoranas puedan disfrutar de esta nueva dotación en 2026.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón. / Jose Luis Fernández

Prórroga de ejecución del Patronato

Aunque la obra va a buen ritmo, el Patronato de la Diputación aprobará en el próximo pleno una prórroga del plazo de ejecución ante la proximidad de los meses de invierno, con las lluvias y las crecidas del río que obligarán a detener los trabajos con toda seguridad. En la zona de cauce, dos grandes mangueras se encargan de achicar el agua que cada mañana se filtra, lo que da idea de las mayores dificultades para mantener el cauce totalmente liberado de agua en pleno invierno.

La modificación del proyecto para incluir la construcción de un paso para mejorar la franqueabilidad de los peces, para salvar la corriente del azud de las aceñas, exigencia de la Confederación Hidrográfica del Duero retrasó el inicio de las obras. El Ayuntamiento será el que asuma ese gasto extra, 500.000 euros, para llevar a cabo "dos escalas de peces, una cerca de las aceñas y la otra en el otro lado del azud", detalla Christoph Strieder. Esas estructuras facilitarán el paso de los peces, el dosove y el mantenimiento de las especies para lo que será preciso ajustar los índices actuales que se sitúan en esa zona en 6,5 para hasta el 9, casi el máximo estipulado, según avanzó en su día el concejal.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón. / Jose Luis Fernández

Zonas verdes de recreo: la península y un parque

Esta obra se adjudicará junto con "la intervención paisajística para crear una zona verde", una segunda fase que incluye los accesos, "igualar el terreno y colocar el vallado para la seguridad de las instalaciones". El concejal de Turismo ha puntualizado que "el Ayuntamiento está en el proceso de adquisición de la península ubicada en las inmediaciones, detrás de las aceñas de Gijón, para convertirla en una zona amplia de disfrute para la ciudad".

Al entrar, a la izquierda de la parcela de las aceñas, en lo que era una huerta, la institución local está tratando de conseguir el terreno para crear una zona verde, "es complicado porque es terreno rústico" y se está en conversaciones con los propietarios. El concejal de Turismo explica que se crearía un jardín con una estructura similar a la del parque de Olivares, "pero más natural, con caminos y bancos".

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón. / Jose Luis Fernández

Unas cinchas sujetan lo poco que queda en pie de las paredes de los molinos para seguridad de los trabajadores que desarrollan su jornada laboral al pie de las aceñas, dentro del cauce seco provisionalmente, en la parte inferior de las mimas. Un recorrido rápido por el puente de acceso a esas edificaciones ruinosas permite ver los restos de vegetación que los años de desuso han ido acumulando, los que las avenidas del Duero han depositado.

El trabajo manual, artesano, de los trabajadores aún tiene un buen trecho por delante por las características de este tipo de intervención que trata de conservar en la medida de lo posible la esencia de esa importante actividad industrial vinculada al río Duero, a las harinas y la pesca.