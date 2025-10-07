El curioso concurso gastronómico de una zamorana que revoluciona a la ciudad en TikTok

Zamora es una ciudad con encanto. Pese a ser denostada por algunos al formar parte de lo que se conoce como 'España Vaciada', la ciudad que creció a las orillas del río Duero es el mayor exponente del románico en España y tiene algunas de las procesiones más emblemáticas de la Semana Santa en todo el país. Aun así, hay muchos visitantes que no disfrutan de este tipo de arte, sino que van directos a probar la rica gastronomía local. Unas comidas y unas tapas que son conocidas más allá de las murallas de 'La bien cercada' y que ahora son protagonistas de un vídeo viral en TikTok.

En esta ocasión, ha sido la 'tiktoker' zamorana Natalia Moreno quien ha querido exportar la gastronomía de la ciudad a través del 'Concurso de Tapas Zamoranas', del que promete más episodios y una posterior clasificación. Para comenzar su presentación, muestra las patatas mixtas del 'Bar Caballero', que para ella son "un clásico que nunca falla" en un establecimiento donde también recomienda los chipirones con ali-oli o los figones. Sin desplazarse demasiado, presenta la perdiz del 'Bar Bambú', una tapa "que nunca había probado" y que le hace pensar que en este caso deberían ser sus famosos tiberios los que concursaran. Sin marcharse de la zona, el tercer participante son los pinchos del 'Bar Lobo', porque "siempre hay sitio para un pincho".

La propia protagonista avisa de que es momento de ir "cambiando un poco de zona" para presentar a la siguiente participante, la gilda de 'Portillo', a la que califica como "una explosión de sabor" y que es especialmente recomendable para aquellos con predilección por las comidas con vinagre. En esta ocasión, al lista de cinco tapas la cierra el figón de 'Casa Cipri'. Reconoce que "no es la tapa que más les caracteriza" y no duda en reconocer que también probó sus empanadillas... "Que fueron las que más me gustaron". Y así es como da paso a las votaciones, que serán cosa de sus seguidores antes de pasar a las siguientes rondas.

De Zamora para el mundo

La protagonista del vídeo es una zamorana, Natalia Moreno, que en su propia biografía de esta red social se presenta como "intento de creadora de contenido". Desde que desembarcó en TikTok, esta joven no ha dudado en dar a conocer su ciudad con diferentes publicaciones en los que mezcla la espontaneidad con las tradiciones locales. De esta manera, se pueden encontrar en su 'feed' vídeos que se han convertido en virales como su visita a 'La Golosa' (48 mil visualizaciones), un cuestionario sobre la Semana Santa de Zamora (casi 39 mil visitas) o su particular presentación al público del restaurante japonés 'Suzuka' (27 mil reproducciones).