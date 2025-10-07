Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pintura

La artista Cris S. Villegas comparte su visión de la naturaleza en Zamora

La pintora reúne un total de 27 obras en su nueva exposición en la galería Espacio 36

Exposición de pintura 'Naturaleza' de Cris-S-Villegas en Espacio 36

Exposición de pintura 'Naturaleza' de Cris-S-Villegas en Espacio 36

N. S.

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Nidos, garzas, mirlos o conchas, entre otros motivos, pueblan los cuadros que presenta la artista Cris S. Villegas en su nueva exposición en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida.

En casi todas las piezas que integran la muestra, la pintora emplea el color dorado a través de la utilización del pan de oro que combina con óleo, aplicado bien sobre tabla o sobre lienzo, carborundo o grafito, entre otras muchas técnicas.

Naturaleza&quot; de Cris S. Villegas en Espacio 36

Naturaleza" de Cris S. Villegas en Espacio 36 / José Luis Fernández / LZA

En "Naturaleza" la artista, que vive en Galicia, reúne un total de 27 cuadros, entre los que llaman atención inmediatamente, una serie donde el motivo está pintado sobre lienzo que tiene pan de oro de fondo. Además, la tela a su vez está pegada sobre una madera, a modo de fondo, que también ha policromado con pan de oro.

Naturaleza&quot; de Cris S. Villegas en Espacio 36

Obras de Cris S. Villegas en Espacio 36 / José Luis Fernández / LZA

La autora también ha pintado tanto esqueletos de árboles como pájaros situados sobre ramas repletas de líquenes que ha colocado sobre una nueva madera. Hacia esta nueva pieza, donde ha empleado el pan de oro de fondo, ha prolongado las ramas, de tal forma que la obra prosigue y el propio marco está integrado en la composición.

Las creaciones Cris S. Villegas pueden descubrirse hasta el próximo 22 de octubre.

TEMAS

