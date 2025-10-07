Absuelto de abusar sexualmente de su hija al no poder acreditar la credibilidad de lo relatado

La imposibilidad de valorar la credibilidad del testimonio de la menor que denunció a su padre por abusar sexualmente de ella y de establecer la verosimilitud de los hechos en juiciados,los tocamientos madrugada mientras dormía, ha llevado a la Audiencia de Zamora a absolver al imputado, de iniciales JF.G.L., para el que la Fiscalía de Zamora solicitaba 8 años de prisión y la acusación particular exigía 9 años.

La psicóloga y la trabajadora social aludieron en su informe durante el juicio a "la escasa complejidad de los hechos y a la cantidad de veces que los ha narrado" para explicar por qué no podían asegurar que lo expuesto por la menor se correspondiera con hechos veraces.

Ni fiabilidad ni validez

La denunciante solo refería que “entraba al dormitorio, me tocaba y se iba”, lo que, desde el punto de vista de la psicología forense, “no garantiza la necesaria fiabilidad y validez”. Asimismo, se hace referencia a las “discrepancias respecto a si los tocamientos eran por encima o por debajo de la ropa, pues en diversas ocasiones refiere que era solo por encima de la ropa, y algún momento relata que era por debajo”.

Ese cuestionamiento del testimonio de la adolescente parte de "la generalidad del relato que ofrece sobre los hechos ocurridos" entre octubre y noviembre de 2022, de acuerdo con su denuncia.

Posible móvil de resentimiento o enemistad

La sentencia apunta a un posible "móvil de resentimiento, enemistad o de otra índole" respecto de su padre para desvirtuar la credibilidad de la menor, puesto dispuesto a "tomar el control" sobre la hija tras hallar fotos en su teléfono móvil que no le gustaron y conversaciones en las que hablaba de fumar porros y mantener relaciones sexuales con chicos.

La adolescente quería irse a vivir con su madre tras la postura más dura del padre, como reconoció en el juicio, lo que consiguió tras la denuncia por abusos sexuales. En el juicio, declaró que estaba molesta porque su padre le controló el móvil y por su postura más dura respecto de su educación. La Audiencia tiene en cuenta para dudar de la veracidad de la denuncia que la hija prefería convivir con su madre, más permisiva "frente a las prohibiciones y límites que el padre le imponía que deterioró la relación idílica" que habían mantenido hasta entonces.

Así pues, las dudas que genera el testimonio de la menor, la falta de "coherenciay firmeza" de la presunta víctima al contar los presuntos abusos, que fechó cuando tenía entre 15 y 16 años, sirven para aplicar el principio de in dubrio pro reo, es decir, en caso de dudas, se beneficia al acusado.