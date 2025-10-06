Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve el festival JEN: bebés y niños de hasta seis años se aficionan al teatro en Zamora

Una veintena de funciones se desarrollarán a lo largo de diez jornadas y este año, por primera vez, los espectáculos se extienden a la provincia

Presentación de la edición de 2025 del Festival JEN.

Presentación de la edición de 2025 del Festival JEN. / José Luis Fernández

Alberto Ferreras

El Festival JEN de Artes Escénicas para la Primera Infancia ha programado una veintena de funciones que acercarán en Zamora el mundo del teatro y la farándula a bebés y niños de entre seis meses y seis años.

El festival, que alcanza su cuarta edición, se desarrollará del 10 al 19 de octubre, y contará con representaciones tanto en la capital zamorana como en las localidades de Villaralbo, Monfarracinos, Villalpando y Bermillo de Sayago, según se ha detallado este lunes en la presentación. De hecho, la extensión de la programación fuera de la capital zamorana para llegar también a los pueblo de la provincia es una de las novedades de la presente edición.

La organizadora del festival y directora teatral especializada en público infantil, Paloma Leal, ha declarado que han seleccionado para el evento lo que les ha parecido "mejor y más apropiado" para llenar las salas de niñas y niños acompañados de sus padres para que disfruten del teatro.

En la selección de esta edición destaca el espectáculo Tá que representará Escena Miriñaque y que le ha valido el pasado año obtener el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. También se ha programado actuaciones del grupo Teloncillo que también ha sido Premio Nacional de Teatro para la Infancia y de otros grupos que son referentes europeos. Como anfitrión, el grupo Baychimo Teatro de Zamora pondrá en escena Sum, un espectáculo que el pasado mes de septiembre llevó a la ciudad china de Shanghái.

En el evento, promovido por la asociación JEN, colaboran el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, el Museo Etnográfico de Castilla y León, el Teatro Principal de Zamora y el Instituto Castello y Leonés de la Lengua.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, ha puesto de relieve que todas las compañías son especialistas "en este tipo de espectáculos y en un público tan especial" y ha puesto en valor la iniciativa a la hora de crear nuevos espectadores para el teatro.

Noticias relacionadas y más

Representantes del Museo Etnográfico, la Diputación Provincial y el Teatro Principal han destacado el papel educador y captador de nuevos públicos para las artes escénicas y la extensión del evento para que puedan disfrutarlo también en la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
  2. Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
  3. Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
  4. ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
  5. El cabreo de un youtuber gastronómico: 'Que me lo hagan en el restaurante Paqui de los Montes de Zamora, pues perfecto
  6. Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
  7. Emprendimiento de éxito: La pequeña academia que creció y factura desde Zamora 9 millones al año
  8. Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida

Vuelve el festival JEN: bebés y niños de hasta seis años se aficionan al teatro en Zamora

Vuelve el festival JEN: bebés y niños de hasta seis años se aficionan al teatro en Zamora

El antiguo Palacio Provincial de Zamora da un paso más en su transformación como sala de exposiciones

El antiguo Palacio Provincial de Zamora da un paso más en su transformación como sala de exposiciones

Un incendio en la N-122 a las afueras de Zamora quema 1,5 hectáreas

Un incendio en la N-122 a las afueras de Zamora quema 1,5 hectáreas

Fallece el misionero claretiano Francisco Matilla a los 79 años

Fallece el misionero claretiano Francisco Matilla a los 79 años

Antonio, el lesionado medular que pone cara a los accidentes del tráfico y a sus consecuencias irreversibles

Antonio, el lesionado medular que pone cara a los accidentes del tráfico y a sus consecuencias irreversibles

La curiosa profesión que se busca en Zamora por la demanda de algunos ciudadanos

La curiosa profesión que se busca en Zamora por la demanda de algunos ciudadanos

El Ayuntamiento renuncia a completar la renaturalización de la muralla de Zamora con fondos europeos

El Ayuntamiento renuncia a completar la renaturalización de la muralla de Zamora con fondos europeos

Escaparates en rosa porque "nos lo tomamos a pecho": vuelve la campaña de concienciación del comercio de Zamora que aplauden en el resto de España

Escaparates en rosa porque "nos lo tomamos a pecho": vuelve la campaña de concienciación del comercio de Zamora que aplauden en el resto de España
Tracking Pixel Contents