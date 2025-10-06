Vuelve el festival JEN: bebés y niños de hasta seis años se aficionan al teatro en Zamora

El Festival JEN de Artes Escénicas para la Primera Infancia ha programado una veintena de funciones que acercarán en Zamora el mundo del teatro y la farándula a bebés y niños de entre seis meses y seis años.

El festival, que alcanza su cuarta edición, se desarrollará del 10 al 19 de octubre, y contará con representaciones tanto en la capital zamorana como en las localidades de Villaralbo, Monfarracinos, Villalpando y Bermillo de Sayago, según se ha detallado este lunes en la presentación. De hecho, la extensión de la programación fuera de la capital zamorana para llegar también a los pueblo de la provincia es una de las novedades de la presente edición.

La organizadora del festival y directora teatral especializada en público infantil, Paloma Leal, ha declarado que han seleccionado para el evento lo que les ha parecido "mejor y más apropiado" para llenar las salas de niñas y niños acompañados de sus padres para que disfruten del teatro.

En la selección de esta edición destaca el espectáculo Tá que representará Escena Miriñaque y que le ha valido el pasado año obtener el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. También se ha programado actuaciones del grupo Teloncillo que también ha sido Premio Nacional de Teatro para la Infancia y de otros grupos que son referentes europeos. Como anfitrión, el grupo Baychimo Teatro de Zamora pondrá en escena Sum, un espectáculo que el pasado mes de septiembre llevó a la ciudad china de Shanghái.

En el evento, promovido por la asociación JEN, colaboran el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, el Museo Etnográfico de Castilla y León, el Teatro Principal de Zamora y el Instituto Castello y Leonés de la Lengua.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, ha puesto de relieve que todas las compañías son especialistas "en este tipo de espectáculos y en un público tan especial" y ha puesto en valor la iniciativa a la hora de crear nuevos espectadores para el teatro.

Representantes del Museo Etnográfico, la Diputación Provincial y el Teatro Principal han destacado el papel educador y captador de nuevos públicos para las artes escénicas y la extensión del evento para que puedan disfrutarlo también en la provincia.