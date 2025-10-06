Programa de la feria Ecocultura de Zamora: catas, actividades infantiles, talleres, charlas...

El caracol más famoso vuelve a Zamora, portando en esta ocasión una cebolla. Ifeza se prepara para una nueva edición, la vigesimoprimera, de Ecocultura, la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos. La cita tendrá lugar en el recinto ferial de la carretera de La Aldehuela durante los días 10, 11 y 12 de octubre.

Además de su carácter profesional, con interesantes jornadas técnicas y la celebración del foro internacional 'Cultivando el futuro', de forma paralela se desarrollarán catas de mieles y aceites, demostraciones de cocina, talleres de injertos frutales, actividades con chocolate para niños y otros actos detallados a contiuación.

Para participar en las catas y los talleres, los interesados deberán realizar la inscripción en el punto de información de la feria. Además, este año habrá una food truck de hamburguesas ecológicas de ternera de Galicia, bebidas ecológicas y patatas fritas. Y el domingo a la hora de comer se degustará una paellada popular con arroz ecológico a cargo del Consejo de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana para más de 500 personas.

Cabe recordar que Zamora es la segunda provincia con certificación en ecológico de Castilla y Leóncon más de 25.700 hectáreas, solo por detrás de Salamanca.

JORNADAS TÉCNICAS

FORO 2025:

CULTIVANDO EL FUTURO. Producción ecológica y regenerativa*

VIERNES 10/10/25

Descubre cómo la agricultura regenerativa y ecológica puede restaurar suelos, impulsar la biodiversidad y mejorar

la rentabilidad agraria. Aprende de historias reales de agricultores, explora el papel de los consumidores en la construcción

de un sistema alimentario ecológico y los retos a los que se enfrenta el sector. El programa combina charlas

inspiradoras y talleres prácticos sobre salud del suelo, integración del ganado, oportunidades para jóvenes y

creación de redes europeas.

09:00h Bienvenida y registro

09:30h INTRODUCCIÓN Y APERTURA Introducción al proyecto OH-FINE. Raquel Arroyo IRNASA-CSIC.

09:45h SESIÓN DE APERTURA ¿Qué entendemos por agricultura regenerativa (y ecológica)?

Jürgen Heß FIBL Alemania.

10:30h DEBATE Agricultura regenerativa: ¿más allá de la ecológica?

Modera: Gabriel Molina, A Regenerar.

Intervienen: Sarah Compson, Soil Association Nuria Madeo, Alianza Europea para la Agricultura Regenerativa.

12:00h Pausa café

12:00h INAUGURACIÓN DE LA FERIA > [97] Escenario Principal

12:30h SESIONES PARALELAS

Evento gratuito previa inscripción obligatoria: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/21fdd3d4-15f9-7345-8cb0-815b2e864d12. Online. En inglés y español (con servicio de traducción). Las sesiones paralelas no serán emitidas online.

1-Técnicas, gestión y post-producción. Roberto Ruiz de Arcaute, NEIKER.

2-Relevo generacional y juventud en el sector agrario. Juan Luis Fradejas, Universidad Pontificia Comillas.

3-Proyectos internacionales e intercambio de experiencias. Lieve De Cock, ILVO.

14:00h Pausa comida

15:00h MESA REDONDA Agricultura ecológica y regenerativa: oportunidades en el mercado

Modera: Aina Calafat, SEAE.

Intervienen: Camino Fernández Álvarez, Mesas que Nutren Marina Morán, Red de Impulso a la Pequeña Transformación Alimentaria (RITA) Giacomo Packer, Red Internacional de Ecoterritorios (INNER).

16:00h REFLEXIONES FINALES Y CIERRE Victoria González, IRNASA-CSIC.

SÁBADO 11/10/25

18:00h CONFERENCIA Como usar la IA para aumentar ventas y ahorrar tiempo > [101] Sala de Catas

D. Alipio Muñíz Ecoalternative.net

DOMINGO 12/10/25

17:00h CHARLA. RECUPERAR EL AGUA DE LLUVIA. Ahorro y sostenibilidad > [101] Sala de Catas

D. José Vicente Coderch Idara Soluciones S.L.

ACTIVIDADES INFANTILES

VIERNES 10

11:00h ACTIVIDADES INFANTILES con 12 colegios de la provincia participantes en el programa de huertos escolares de la Diputación de Zamora. Fundación Tormes-EB > [distintas ubicaciones de la Feria]

17-20:00h ZONA INFANTIL de 5 a 10 años> [Stand 96]

Actividades relacionadas con la AGRICULTURA Y EL HUERTO ECOLÓGICO I Fundación Tormes -EB

18:00h MÚSICA EN DIRECTO “TRITEIROS” > [97] Escenario Principal

La energía de la música tradicional de Trás-os-Montes

SÁBADO 11

12-14:00h ZONA INFANTIL de 5 a 10 años> [Stand 96]

Actividades relacionadas con la AGRICULTURA Y EL HUERTO ECOLÓGICO I Fundación Tormes -EB

17:30h Suricato Morse. MÚSICA EN DIRECTO > [97] Escenario Principal

17-20:00h ZONA INFANTIL de 5 a 10 años> [Stand 96]

Actividades relacionadas con la AGRICULTURA Y EL HUERTO ECOLÓGICO I Fundación Tormes -EB

DOMINGO 12

12-14:00h ZONA INFANTIL de 5 a 10 años> [Stand 96]

Actividades relacionadas con la AGRICULTURA Y EL HUERTO ECOLÓGICO I Fundación Tormes -EB

17:00h TÍTERES. El despertar del Dragón. Obra de títeres de guante para niños y no tan niños. > [97] Escenario Principal

18:00h TÍTERES. La espada y el Dragón. Obra de títeres de guante para niños y no tan niños. > [97] Escenario Principal

19:00h TALLER “CHOCOLATEANDO la tarde con degustación para niños” > [97] Escenario Principal

D. Paúl Octavio Martín Obrador Tierra Dulce

TALLERES

TALLERE CON 12 COLEGIOS DE LA PROVINCIA participantes en el programa de huertos escolares de la Diputación de Zamora. Fundación Tormes-EB

Viernes 10: 11:00h > [Distintas ubicaciones de la Feria]

TALLER “Chocolateando la tarde con degustación para niños”

D. Paúl Octavio Martín / Obrador Tierra Dulce

Dominigo 12: 19:00h > [97] Escenario Principal

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA Y EL HUERTO ECOLÓGICO. Fundación Tormes-EB

De 5 a 10 años > [Stand 96] zona infantil

Viernes: de 17 a 20h / Sábado: de 12 a 14h y de 17 a 20h / Domingo: de 12 a 14h

TALLER DE injerto de frutales.

TALLER DE extracción de semillas.

CENTRO ZAHOZ para la conservación de la agrodiversidad de las sierras de Béjar y Francia > [Stand 95]

Durante los tres días de la feria.

CATAS Y RESTAURACIÓN

VIERNES 10

13:30h SHOWCOOKING CON PRODUCTOS DE SECANOS VIVOS > [101] Sala de Catas

SEO/BirdLife y expositores de la feria

D. Víctor Carranza Cocinero

18:00h MÚSICA EN DIRECTO “TRITEIROS. > [97] Escenario Principal

La energía de la música tradicional de Trás-os-Montes

18:30h MARIDAJE GASTRONÓMICO MUSICAL TRANSMONTANO > [97] Escenario Principal

SABORES DE TRAS OS MONTES: Tradición, Tierra y Talento

D. Alfredo Cordeiro - "marmeladas" Compotas Cristus

Dña. Sandra Martins - Mel Biológico Cachico

D. Luís Palas - Azeite Casal da Fradissa

D. Antonio do Rosario - Cocinero. Instituto de Empleo y Formación Profesional de Bragança

19:00h CATA - ACEITE. El gusto por la diversidad > [101] Sala de Catas

D. Samuel Galeano - Olivares Vivos. SEO/Birdlife

SÁBADO 11

12:30h CATA DE AUTOR Tradición y vanguardia: Cata de autor con pan zamorano > [97] Escenario Principal

D. Florindo Fierro - Maestro panadero. Harina Tradicional Zamorana

D. Santiago Vicente - Jefe de cocina del Hotel Rey Don Sancho

Dña Sonia San Juan - Gerente de panadería San Juan. Casaseca de las Chanas

Modera: Tomás Aguiar Vecino

12:00h CATA DEGUSTACIÓN. UN VIAJE AL PASADO CON EL CERDO GASCÓN > [101] Sala de Catas

Ganadería de autor y elaboración propia

D. Martín Ezpeleta Dpagés Cerdo Ecológico

13:00h CATA - VERMUTS Y ACEITUNAS > [101] Sala de Catas

Tiempo de aperitivo: Olivas de autor de L’Olivatería y vermuts ecológicos

Dña. Mónica Puchades Equipo técnico Proava

Dña. Ana Sánchez Graduada en Ciencias Gastronómicas

Dña. Isabel López Graduada en Artes Culinarias

17:00h CATA - ACEITES Alma liquida del mediterráneo. > [101] Sala de Catas

Aceites aromatizados Agrisanz

Dña. Mónica Puchades Equipo técnico Proava

Dña. Ana Sánchez Graduada en Ciencias Gastronómicas

Dña. Isabel López Graduada en Artes Culinarias

17:30h MÚSICA EN DIRECTO “SURICATO MORSE” > [97] Escenario Principal

18:00h MARIDAJE GASTRONÓMICO MUSICAL

COCTELERÍA CON TÉ Y MÚSICA EN CLAVE ECO > [97] Escenario Principal

D. J. Garrote Aguado - Profesor de cocina

Proyecto: Hijos de la Vid

Modera: Tomás Aguiar Vecino

18:00h CONFERENCIA Como usar la IA para aumentar ventas y ahorrar tiempo > [101] Sala de Catas

D. Alipio Muñíz - Ecoalternative.net

19:00h CATA - MIEL Mieles y productos Miel Salvaxe > [101] Sala de Catas

D. Félix Javier González Estébanez - Biólogo y apicultor

DOMINGO 12

12:00h CATA - CÍTRICOS Cítricos valencianos: Un viaje sensorial. Naranjas Ché Coop V. > [101] Sala de Catas

Dña. Mónica Puchades - Equipo técnico Proava

Dña. Ana Sánchez - Graduada en Ciencias Gastronómicas

Dña. Isabel López - Graduada en Artes Culinarias

13:00h CATA - CAVAS El tiempo en una copa: Cavas del más joven al reserva > [101] Sala de Catas

Dña. Mónica Puchades - Equipo técnico Proava

Dña. Ana Sánchez - Graduada en Ciencias Gastronómicas

Dña. Isabel López - Graduada en Artes Culinarias

13:00h DEGUSTACIÓN POPULAR PAELLA VALENCIANA ECOLÓGICA > [97] Escenario Principal

Gentileza del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana y la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana

Cocinado por: El Papi - Cocinaderecho

18:00h CATA - VINOS Y CHOCOLATE. NOTAS DE VINO, ECOS DE CACAO. Bodega Cataruz y Nutxes > [101] Sala de Catas

Dña. Mónica Puchades - Equipo técnico Proava

Dña. Ana Sánchez - Graduada en Ciencias Gastronómicas

Dña. Isabel López - Graduada en Artes Culinarias