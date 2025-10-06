El PP de Zamora calienta motores para la cita electoral de marzo

El PP calienta motores para la cita electoral autonómica, que ha tenido muy presente en las reuniones de la Junta Directiva Provincial y del Comité de Dirección del Partido Popular de Zamora celebradas este lunes por la tarde.

A ambas reuniones ha asistido el "número dos" del partido a nivel autonómico, el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, que ha precisado que no elegirán las candidaturas de las elecciones autonómicas hasta que estas no se convoquen oficialmente. Esa convocatoria, según ha explicado, le corresponde al presidente regional y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ya ha anunciado su intención de agotar la legislatura si no se convocan antes elecciones generales. Eso supondría que los comicios autonómicos se celebrarían el 15 de marzo de 2026.

Vázquez ha subrayado la importancia del curso político que ahora se inicia debido a esa cita electoral. Ha criticado al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por buscar la "fractura de la convivencia" y la fragmentación de las instituciones, además de actuar con mentiras, arbitrariedad y estar rodeado de corrupción. Frente a ello ha contrapuesto y ha subrayado el valor de las políticas del PP.

Por su parte, el presidente provincial del PP y senador, José María Barrios, ha criticado la falta de sensibilidad del Gobierno de España con Zamora, por la supresión de paradas del AVE en Sanabria y de autobuses en la provincia, la falta de conversión de la N-122 en autovía o la tardanza en las obras de reposición del firme de la N-631.