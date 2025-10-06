Ovinnova, la feria de referencia y escaparate del sector ovino nacional, regresa a Zamora del 22 al 24 de octubre

Zamora se convertirá en el epicentro nacional del ovino del 22 al 24 de octubre gracias a la celebración de la feria Ovinnova. Una edición que supone el regreso del evento bianual, después de que el año pasado se optase por aplazar el salón profesional para que no coincidiese con Fromago.

"El ovino es un sector estratégico que tiene un peso muy importante en la economía provincial", destacó el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, en la presentación de la cita en la que estuvo acompañado por el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz; el presidente Asociación Raza Assaf y presidente de Ovigen, ⁠José Antonio Santamarta; el gerente de Ovigen, José Manuel Vázquez; y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.

Zamora cuenta hoy con más de 1.000 explotaciones de ovino que tienen más de 500.000 cabezas de ganado, siendo la provincia líder en producción de leche, con 80 millones de litros. Asimismo, la provincia lidera la producción de carne, con más de 7.000 toneladas al año. Sil ovlidar las importantes queserías, asentadas prácticamente en todo el territorio, que transforman buena parte de este producto y las industrias ya transformadoras en el sector cárnico. Datos que destacó Faúndez y que demuestran que el valor añadido del producto se queda en la provincia de Zamora. "Cerramos el ciclo, creando puestos de trabajo en el medio rural, en nuestros pueblos, donde hay familias que han apostado por este sector y, además, contribuyen al cuidado del medio ambiente", pronunció.

Relevante salón profesional que cuenta con el apoyo de Caja Rural de Zamora, en cuyos valores está el de "intentar salvaguardar los intereses, en este caso, de los ganaderos de Ovigen", comentó García. "Somos los mejores productores de España y tenemos unas importantes queserías de transformación que nos han dado riqueza y estabilidad al sector rural y al sector primario", añadió.

Tercera edición de Ovinnova en la que se exhibirán las últimas tecnologías, además de llevar a cabo jornadas técnicas en las que participan expertos nacionales e internacionales, además de concursos morfológicos, de ordeño y diferentes demostraciones. Un completo programa principalmente destinado a profesionales, pero que también servirá para acercar "este imprescindible e importante sector productivo a la asociación en general", subrayó el presidente Asociación Raza Assaf y presidente de Ovigen, ⁠José Antonio Santamarta.

Una ventana abierta a los ganaderos de ovigen, donde podrán descubrir soluciones adaptables a sus problemas, formarse, acceder a innovaciones genéticas y técnicas, además de establecer contactos comerciales. En definitiva, "ver cómo este sector productivo puede ser rentable y un modo de vida absolutamente compatible con la sociedad de hoy", declaró. Sector que, en estos momentos, precisa de un importante relevo generacional por lo que es crucial hacerlo más atractivo a los jóvenes, mostrándoles la modernidad de la producción. Retos que se marcan en esta edición además de "reducir las diferencias tecnológicas entre las producciones tradicionales y modernas, mejorar en sanidad animal y prevención de enfermedades, ser más eficiente y productivos sin comprometer el bienestar animal ni la sostenibilidad ambiental y darle más valor a nuestros productos y a nuestros animales", enunció. Santamarta.

Feria principalmente profesional, donde destacará sobre todo la exposición comercial en 8.000 metros cuadrados con más de 110 empresas líderes en la prestación de productos y servicios a los ganaderos, con el fin de que las explotaciones ganaderas sean mucho más eficientes. "Habrá presentación de productos innovadores, con demostraciones in situ, y jornadas técnicas destinadas a ganaderos y veterinarios con el objeto de difundir el conocimiento y compartir información en avances en tecnología e innovación", relató el gerente Ovigen, José Manuel Vázquez, durante la presentación.

Acto que contó también con la presencia de Rosa Mª Alonso, Jefa del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León en Zamora; Ángela Rábano, directora técnica de la Asociación Raza Lacaune; ⁠Elías Alonso, presidente Asociación Raza Lacaune; ⁠Sandra de la Hera, directora técnica Asociación Raza Churra; ⁠Oscar González, presidente Asociación Raza Ojalada; ⁠María Concepción González, directora técnica de la Asociación Raza Castellana; ⁠Felipe Berrocal, vicepresidente de la Asociación Raza Castellana; ⁠Francisco Martínez, director técnico de la Asociación Raza Assaf; y el presidente de Ifeza, Emilio Fernández, entre otros asistentes.