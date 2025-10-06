Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Planes en Zamora

Luisa Martín y Olivia Molina, protagonistas en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

Un repaso a la programación del liceo de la Diputación de Zamora

Luisa Martín y Olivia Molina.

Luisa Martín y Olivia Molina. / Teatro Ramos Carrión

Natalia Sánchez

El Teatro Ramos Carrión dedica este fin de semana a los retos que representa el ser mujer, a través de dos propuestas muy distintas.  

El viernes, 10 de octubre a las 20.30 horas, la compañía Teatroz nos ofrecerá una visión diferente de los cuentos clásicos con “No me toques el cuento”. Todos conocemos a las princesas de los cuentos infantiles. Siempre bellas, alegres, bondadosas y, por supuesto, con dotes para el canto. Pero, ¿qué hay al otro lado del “vivieron felices y comieron perdices?". En esta comedia llena de talento y carcajadas, Bella, Cenicienta, Blancanieves y Aurora se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento, explican desde el liceo.

El sábado 11 a las 20.00 horas, será el turno de dos grandes rostros de la interpretación: Luisa Martín, quien ha trabajado en "Servir y Proteger", "Las 13 rosas", "Médico de familia" y nominada al Goya a mejor actriz en 2003, entre muchos otros logros, y Olivia Molina, que ha trabajado "Memorias de mis putas tristes", "Amar es para siempre", "Física o Química" o "Al salir de clase". Con la dirección de Magüi Mira y un texto de Ignacio Amestoy, pondrán en escena “Malditos tacones”.

En esta historia, conoceremos a Victoria Barton, matriarca de una importante saga familiar, y a María García, brillante abogada hecha a sí misma; dos mujeres que se suben a sus tacones para enfrentarse al poder y buscar la verdad.

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, como en el web www.teatroramoscarrionzamora.com.

