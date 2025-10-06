Karmento actuará en Zamora en el Festival Son de Raíz

El festival Son de Raíz traerá a Zamora a tres referencias de la música de raíz a conciertos en el Teatro Ramos Carrión. "Queremos mostrar la música que se hace que bebe de la tradición, sin cortapisas, que su base estética, y no solamente estética, también sus apuestas por recuperar y poner en escena actualizado músicas antiguas de la tradición", señaló el gerente del Consorcio de Fomento Musical, Pablo Madrid, durante la presentación del festival.

En esta edición habrá tres conciertos repartidos en dos fechas. Así el día 24 de octubre actuarán Serigosa, un grupo emergente integrado por tres mujeres que "cantan de una manera muy personal y que beben directamente de los repertorios de la tradición aquí en Zamora", precisó Madrid. Esa misma velada tocará el grupo leonés Prieto Picado que "fusiona jazz, klezmer, músicas balcánicas, músicas iberoamericanas cruzadas con los repertorios de la zona de León y del repertorio tradicional de Castilla y de León", enumeró.

La cantautora Karmento estará en Zamora el 31 de octubre. La artista, que saltó a la palestra nacional al ser finalista del Benidorm Fest 2023, "hace un trabajo muy interesante sobre la música tradicional la sierra de Cuenca y efectúa unas fusiones con las bases rítmicas y una actualización de las letras con lo que hace una resignificación nueva de lo que puede ser la música tradicional".

Entradas: 12 euros

Ambos conciertos serán en el Teatro Ramos Carrión a las 20.30 horas y las entradas están a la venta a 12 euros.