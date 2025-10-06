La gran reforma del Puente de Hierro de Zamora: cuándo empieza y cómo se va a poder cruzar al barrio de Pinilla

El Ayuntamiento de Zamora ya ha recibido el proyecto de las obras a ejecutar en la gran remodelación proyectada en el Puente de Hierro de la ciudad. Ese documento está ya en manos de los servicios técnicos municipales, que deberán examinarlo y establecer, si así lo consideran oportuno, hacer algún cambio para devolverlo a la empresa encargada de elaborarlo y que esta entregue ya el proyecto definitivo.

El actual, que ya está en manos de la Concejalía de Obras, es provisional, pero su entrega al Consistorio significa que «el grueso del trabajo está finalizado», ha declarado el concejal del área, Pablo Novo.

Trabajos de mantenimiento en la pasarela peatonal del viaducto. | CEDIDA

El edil ha avanzado los plazos que baraja el Consistorio a la hora de acometer la gran reforma en el viaducto que conecta Pinilla con el resto de la ciudad y que es una arteria fundamental de la comunicación tanto para vehículos como para peatones con los barrios de la margen izquierda del Duero. Tras la revisión y los cambios que puedan efectuarse en el primer borrador recibido, la previsión es que antes de que finalice este año se entregue ya el proyecto definitivo de las obras a ejecutar en la mayor reforma que se acomete en el Puente de Hierro en los últimos 25 años.

Posteriormente, continuará la tramitación municipal y se sacarán a licitación las obras, que según el edil, se moverán en un arco presupuestario aún no definido pero que rondarán entre los dos millones y medio y los cuatro millones de euros. Inicialmente, según explicó el concejal a este diario, la actuación se sufragará íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento, sin recurrir a financiación externa de otras administraciones.

La obra se licitará a lo largo del año 2026 y se espera resolver también en la próxima anualidad, con el fin de que «con toda probabilidad» los trabajos se inicien en los últimos meses de ese mismo año. Como el plazo de ejecución rondará entre doce y dieciocho meses, según el edil, eso supondrá que los trabajos no concluirán hasta después del actual mandato municipal que expira en mayo de 2027 y será ya la nueva Corporación municipal la que reinaugure el viaducto tras esa amplia remodelación.

Sin cortes de tráfico

Pablo Novo ha asegurado que una prescripción básica es que las obras no impliquen cortar en ningún momento el tráfico rodado ni el peatonal, aunque no ha aclarado cómo se resolverá el paso de viandantes mientras se actúa en la pasarela peatonal, ya que todavía «no tenemos tanta concreción sobre eso y estamos trabajando en la parte más estructural, en los trabajos a realizar».

Esos trabajos consistirán principalmente en el adecentamiento general de la estructura metálica del Puente de Hierro y el cambio del pavimento en la pasarela peatonal, donde las tablas de madera actuales se sustituirán por «hormigón impreso que garantice la durabilidad a más largo plazo».

También se aprovechará en la calzada reservada para el paso de vehículos a motor a hacer obras de fresado y asfaltado y se contempla el arreglo de las juntas de dilatación. Igualmente, se tratará la corrosión existente en la estructura férrea del viaducto y para ello se utilizarán pistolas de chorros de arena para quitar todo el óxido y luego se procederá al repintado del puente, manteniendo la misma tonalidad que tiene en la actualidad.

Sobre la financiación de la obra, Novo ha subrayado que el Consistorio mantiene unas «cuentas solventes» que permiten al Ayuntamiento ejecutar este tipo de inversiones «de manera desahogada». Ha recordado además que el deterioro que sufre actualmente el Puente de Hierro no supone peligro alguno para la infraestructura y cuando se detecta algún desperfecto, como las tablas rotas a finales de septiembre, se repara «con la máxima celeridad posible».

Construido a finales del siglo XIX por Prudencio Guadalajara, el Puente de Hierro tiene 248,4 metros, cinco vanos y una anchura de ocho metros a la que se añadió a finales del siglo XX la pasarela peatonal exterior.