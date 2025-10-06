La fotografía tomada en Zamora que compite en un certamen con premios de 7.000 euros

El 16 de octubre se anunciarán los ganadores a nivel estatal de una edición que repartirá más de 7.000 euros en premios, de los cuales 2.000 corresponden a la categoría nacional y más de 5.000 a los certámenes locales.

Trece instantáneas tomadas en Castilla y León optan al primer premio nacional del certamen fotográfico en Instagram "Mi Rincón Favorito". Los finalistas han puesto el foco en la montaña leonesa de Caín de Valdeón; en enclaves históricos y urbanos de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora y Medina del Campo; en paisajes burgaleses de Cozuela y Loma de Montija; y en parajes sorianos como Tiermes, Ucero y Vinuesa, además de la llanura de Torremormojón, componiendo un recorrido que va de la montaña a la meseta. Los autores fijaron el objetivo en los enclaves que, a su juicio, merecía la pena destacar en cada territorio.

Son imágenes que combinan montaña, ciudad y meseta: paredes y desfiladeros de Caín de Valdeón (Picos de Europa); relieves y agua en Loma de Montija y la cascada de Cozuela (Burgos); cielos de verano y arqueología en Tiermes y Torremormojón, además de una nocturna en Ávila; o patrimonio urbano en Segovia, Salamanca y Medina del Campo, con la silueta palentina del Cristo del Otero.

Predominan composiciones de luz muy cuidadas —nocturnas con Vía Láctea y estelas de meteoros, crepúsculos, alineaciones con la luna y fuegos artificiales—, y encuadres que alternan detalle patrimonial y paisaje abierto. El conjunto equilibra iconos reconocibles y rincones menos transitados y traza un retrato de Castilla y León, de los Picos de Europa a la llanura castellana.

La fotografía de Zamora está tomada por Margarita García González en la margen izquierda del río Duero, con la panorámica de la ciudad como protagonista.

Fotografía de Zamora seleccionada. / Margarita García González

Más de 7.000 euros en premios

Las instantáneas, que pueden consultarse a través del siguiente enlace, competirán con las finalistas del resto de comunidades autónomas por los cinco premios principales —500 € al ganador, 400 € al segundo, 300 € al tercero, 200 € al cuarto y 100 € al quinto—, además de diez accésits de 50 €. Además, el certamen agrupa 18 concursos locales que este año han repartido más de 5.000 €. En total, "Mi Rincón Favorito" distribuirá 7.400 € en 2025, con más de 4.000 imágenes presentadas.

La organización irá dando a conocer, hasta el jueves 9 de octubre, las selecciones de cada comunidad autónoma a través de www.mirinconfavorito.com y de sus perfiles en Facebook e Instagram. El anuncio de los trabajos premiados a nivel nacional tendrá lugar el 16 de octubre.

«Edición tras edición, la creatividad de los participantes crece de forma notable. Ese impulso se explica por la variedad de enfoques: hay fotografías que retratan destinos reconocibles y otras que descubren escenarios poco transitados con gran atractivo. En conjunto, transmiten la diversidad de nuestro patrimonio» ha señalado Samuel Rodríguez, responsable del certamen "Mi Rincón Favorito".

Un certamen que dinamiza el turismo y la cultura

"Mi Rincón Favorito" es un certamen nacional de fotografía en Instagram cuyo objetivo es dar a conocer rincones especiales de España a través de las imágenes que los participantes comparten desde sus propios perfiles. Se desarrolla en torno al 27 de septiembre (Día Mundial del Turismo) y actúa como elemento dinamizador turístico y cultural utilizando la creatividad y la viralidad de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Nació en 2021 y, en sus cuatro primeros años, ha reunido a más de 70 localidades y 10.000 participantes.

En la presente edición, los premios suman más de 7.000 euros entre la categoría nacional y los certámenes locales. A escala estatal, el concurso busca las mejores imágenes de todo el país, mientras que las selecciones autonómicas contribuyen a dar a conocer los "rincones favoritos" de cada territorio a lo largo y ancho de la geografía nacional

Listado completo de finalistas de Castilla y León

Héctor Caro — Ávila — Ávila

Enrique García Fernández — Burgos — Cozuela

Rubén Monasterio León — Burgos — Loma de Montija

Margarita García González — León — Caín de Valdeón (Posada de Valdeón)

Marina Martín Ortiz — Palencia — Palencia

Luis Enrique Amor Sandoval — Palencia — Torremormojón

Miriam Blanco Carazo — Salamanca — Salamanca

Héctor Caro — Segovia — Segovia

Miriam Blanco Carazo — Soria — Tiermes

Carlos Zudaire Burgui — Soria — Ucero

José Luis Sarría Polo — Soria — Vinuesa

María Teresa Lázaro Llorens — Valladolid — Medina del Campo

Margarita García González — Zamora — Zamora