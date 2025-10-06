Escaparates en rosa porque "nos lo tomamos a pecho": vuelve la campaña de concienciación del comercio de Zamora que aplauden en el resto de España
Abierto el plazo de inscripción de los establecimientos comerciales de la ciudad que quieran sumarse al concurso de escaparates de la AECC, Azeco, el Ayuntamiento y la Diputación con motivo del Día del Cáncer de Mama
Tras el éxito de la primera edición, en la que participaron cerca de un centenar de establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad, Zamora celebra el II Concurso de Escaparates con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama.
En esta edición, bajo el lema "Nos lo tomamos a pecho", se espera una participación igual de exitosa que el año pasado, que dio muestra de la concienciación del comercio tradicional en la lucha contra esa afección oncológica. La decoración, que en muchos casos utilizará el rosa como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, deberá permanecer en los escaparates al menos entre los días 17 y 20 de este mes.
Los establecimientos participantes deberán inscribirse previamente, algo que pueden hacer o bien presencialmente de lunes a miércoles de esta semana en la sede de CEOE de Zamora, o bien a través de internet, previa solicitud de información en el mail zamora@contraelcancer.es, a través del teléfono gratuito 900 100 036 o en la sede de la AECC de Zamora, en la avenida de Portugal 40.
La iniciativa ha sido "referente a nivel nacional" en el campo de la visibilización del cáncer de mama y ha hecho que otras ciudades se hayan fijado en Zamora y mostrado su interés por desarrollar concursos de escaparates similares, según ha admitido la representante de la AECC, María Pinilla, en la presentación de esa segunda edición. Ha animado a los comerciantes a participar en el concurso y ha subrayado la importancia de esa visibilización. También ha resaltado que este año, como novedad, será un jurado profesional el que elija los ganadores, integrado por expertos en Bellas Artes, el diseño y la arquitectura de interiores, junto a una persona en representación de la AECC de Zamora.
El presidente de Azeco, Ruperto Prieto, ha puesto de relieve el éxito que tuvo el concurso el pasado año y ha augurado que este año también habrá una "gran participación".
Por su parte, el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento, David Gago, ha recordado la función de los escaparates de llamar la atención del viandante, por lo que es "un escenario perfecto" para contribuir en él a una buena causa y visibilizar el cáncer de mama.
El diputado provincial de Política Social, Ramiro Silva, ha confiado en que el concurso sea un éxito y se consolide y ha expresado el deseo de la Institución provincial de apoyar las distintas iniciativas de lucha contra el cáncer de mama.
