Emprendimiento de éxito: La pequeña academia que creció y factura desde Zamora 9 millones al año

Empezaron de forma modesta, como una academia más, con mucha ilusión pero con pocos medios, un local de Pablo Morillo y un único trabajador en plantilla. La zamorana Renata López Prada, licenciada en Económicas y actual CEO del grupo Esla Formación rememora los inicios de la que hoy en día es una empresa de formación referente en los territorios en los que está implantada, con presencia en ocho provincias de Castilla y León, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana y unos 7.000 alumnos que pasan cada curso tanto por sus aulas presenciales como las virtuales.

López Prada recuerda como en sus comienzos en 2002, cuando arrancaba su aventura emprendedora compatibilizándola con el trabajo para la Administración local como gestora de fondos europeos, ella y su marido se encargaban prácticamente de todo, e incluso él se ponía a barrer y limpiar el local para no incrementar los costes.

Su trayectoria siguió en ascenso pero de forma modesta en los primeros años hasta que en 2006 Renata finalizó su trabajo en el Ayuntamiento de Zamora como responsable de proyectos europeos y se centró en su academia.

La CEO de Esla Formación, Renata López. / Alba Prieto / LZA

Primero miró a la propia provincia, con la apertura entre 2008 y 2012 de un nuevo centro de formación en Toro, una Escuela de Hostelería en Zamora y una academia en Benavente. Sin embargo, fue hace once años, cuando comenzó el verdadero crecimiento desde una modesta y despoblada provincia al resto de España. En 2014 abrió el centro formativo de Madrid y otro en una ciudad de referencia estudiantil como Salamanca.

Expansión

En los siguientes cinco años inauguró nuevos centros académicos en Ávila, León y Valladolid. Y tras la pandemia de COVID-19, que permitió al grupo Esla adaptarse también a la formación online, continuó la apertura de miras, con un segundo centro en Madrid, otra academia en Gandía y una en Sevilla.

La emprendedora Renata López. / Alba Prieto / LZA

Hoy en día, con trece centros formativos en ocho provincias, una estructura de plantilla de sesenta trabajadores fijos en sus instalaciones y hasta 240 al año con los profesores contratados para algunas de las formaciones, el grupo Esla Formación factura más de nueve millones de euros anuales y ha logrado posicionarse entre las empresas importantes del sector, incluso en Madrid.

Tener visión de crecimiento

¿Cuál ha sido la clave de su éxito? "Una de ellas es tener visión de crecimiento, que me parece importante, siempre nos hemos visto como una empresa que podía crecer y tener una referencia de ámbito nacional", señala Renata López, que subraya la importancia de "poner el foco en la formación de las personas y el fomento del talento a través de ella". Gracias a la formación se transforma a las personas.

Algunas adquieren unos perfiles profesionales que les facilitan la inserción laboral y otras, las que estudian oposiciones, el paso por la academia les sirve de puente hacia un trabajo fijo en la Administración.

Alumnado de las oposiciones a Policía Local. / Alba Prieto / LZA

Opositores con plaza

De hecho, según precisa, en oposiciones, el 80% del alumnado "en el plazo medio de dos o tres años consiguen su objetivo de ser funcionarios"y el boca a boca de quienes quedan satisfechos de la formación recibida ha sido una de las mejores publicidades de las academias del grupo Esla.

Junto a oposiciones como las de Policía Nacional, Guardia Civil, Justicia, Correos, Magisterio, celadores, TCAE o auxiliares administrativos, uno de los pilares de Esla es la formación profesional para el empleo, a la que suma la FP reglada en Segovia y en Madrid, en colaboración con los colegios Claret y Salesianos.