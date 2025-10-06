Diez ciudades se dan cita en un encuentro de renaturalización en Zamora

Zamora acogerá el jueves y el viernes de esta semana el I Encuentro de Ciudades de Renaturalización, unas jornadas que pretenden acercar a la ciudadanía las oportunidades y los retos de los procesos de renaturalización urbana. También servirán para dar a conocer las actuaciones en materia de infraestructuras verdes que se llevan a cabo en Zamora y otras ciudades como Santander, Segovia o Soria, según se expuso en la presentación del encuentro este lunes en el Ayuntamiento de Zamora.

Las jornadas se incluyen en el proyecto municipal Renaturaliza que se financia con fondos euros llegados a través de la Fundación Biodiversidad. Al encuentro, programado para los días 9 y 10 de octubre está prevista la presencia de una decena de ciudades españolas que llevan a cabo proyectos de renaturalización como los que ejecuta Zamora en actuaciones como la reposición de alcorques, los jardines verticales de La Marina y la plaza de Castilla y León, la pantalla verde de la calle Villalpando y la cuesta del Bolón o la renaturalización de la calle Doctor Fleming que llega a Valorio, entre otras actuaciones.

El encuentro tiene como objetivo no solo ofrecer a la ciudadanía un acercamiento a los retos y dificultades que afrontan las sociedades urbanas en cuanto al desarrollo de infraestructura verde, sino también pretende informar y sensibilizar sobre los impactos positivos que sobre la ciudadanía y sobre el entorno tiene la transformación de espacios para que sean más biodiversos.

Debates, excursiones o ponencias técnicas son algunas de las actividades programadas durante las dos jornadas, todas ellas gratuitas y abiertas a la ciudadanía. Las conferencias se desarrollarán en el salón de actos del campus Viriato.

El jueves 9 de octubre a las 10.15 horas se expondrán los proyectos de renaturalización de algunas ciudades, dando a conocer los aciertos y también los problemas que se han encontrado a la hora de implementarlos. Seguidamente, a las 12.45 horas, Asier Saiz, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Castilla y León tratará sobre la problemática que afecta a los bosques periurbanos, con especial atención al caso de Valorio. Ese mismo día a las 17.00 horas Víctor Colino y Roberto Rodríguez, de la Universidad de Salamanca, llevarán a cabo un taller para conocer el impacto que tienen sobre la salud las ciudades renaturalizadas, seguido a las 18.30 horas de una excursión que partiendo desde el Campus Viriato, llevará a los participantes hasta Valorio recorriendo alguno de los proyectos de renaturalización de Zamora y observando las aves que comparten con las personas el espacio urbano.

El viernes 10, a las 9.30 horas el investigador y catedrático de la Universidad de Sevilla Leandro del Moral tratará de los retos de la gestión del agua en los entornos urbanos en un contexto de cambio climático. A continuación, a las 11.00 horas tendrá lugar la mesa de debate integrada por el conocido divulgador y científico Antonio Turiel, el experto en agotamiento de recursos y también conocido divulgador Antonio Aretxabala y la arquitecta y urbanista especializada en desarrollo urbano sostenible Mari Carmen Tapia. Todos tratarán de analizar el impacto que las diferentes crisis que afronta la sociedad tiene sobre los entornos urbanos, incluidas sus infraestructuras verdes, y cuáles son los elementos claves a tener en cuenta en el desarrollo futuro de las ciudades. A las 13.00 horas tendrá lugar la clausura del encuentro y la entrega de los premios de los diferentes concursos organizados por la Universidad de Salamanca en el marco del proyecto Renaturaliza.