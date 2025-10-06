Un incendio en la N-122 a las afueras de Zamora quema 1,5 hectáreas

A primera hora de la tarde de este lunes 6 de octubre se ha declarado un incendio en las inmediaciones de la N-122 a las afueras de Zamora, que ha quemado en torno a 1,5 hectáreas de terreno hasta el momento. El incendio se ha originado en tierra de cosecha y no ha sido necesario llamar al Sacyl ante la ausencia de heridos.

Imagen de la zona afectada por el incendio. / Cedida

El fuego ha obligado a desplegar un operativo que ha contado con la presencia de los bomberos del Ayuntamiento de Zamora, Policía Local y efectivos de la Junta de Castilla y León. Hasta la zona afectada se han desplazado una bomba rural pesada y una bomba rural ligera, un agente medioambiental, el helicóptero Zulu-3 de Villaralbo, su cuadrilla helitransportada y una carroceta.