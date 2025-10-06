La curiosa profesión que se busca en Zamora por la demanda de algunos ciudadanos
Se buscan profesionales que ofrezcan estos servicios en Zamora
El mundo laboral sigue cambiando. Al igual que hay trabajos de antaño en vías de desaparición, hay otros a los que se dedicarán nuestros hijos que ni siquiera se han inventado. Y otros empleos emergentes llaman la atención por su singularidad. Es el caso de los profesionales que se buscan en Zamora a raíz del amor por nuestras mascotas y, especialmente, por nuestros gatos.
Estos felinos se han ganado un hueco en nuestras vidas y en nuestros hogares, aunque esto provoque a veces miedo: miedo por su integridad física pese al dicho de que los gatos tengan siete vidas.
Y es que estos mininos son capaces de tirarse por el balcón de un edificio de gran altura o cruzar la calle en el momento más inoportuno. Por eso, los dueños de estas mascotas tratan de proteger al máximo a estos animales.
En Zamora, entre otros colectivos, existe 'Z Amor Alosnimales'. Se trata de "un grupo de amigos" que quiere "ayudar a animales en apuros difundiendo su situación". Según explican, su objetivo principal es promover su acogida o adopción responsable, pero también contribuir a su bienestar en cualquier ámbito.
De ahí que recientemente, la asociación haya lanzado un anuncio para buscar una profesión muy concreta: instalador de protecciones para balcones y terrazas en Zamora para evitar las caídas de los gatos. "Ya son varias personas que nos escriben para pedir información sobre profesionales que instalen protecciones para balcones y terrazas para gatos", explican.
Así las cosas, se buscan progesionales que instalen elementos de seguridad y cerramientos más allá de las mosquiteras, diseñados para evitar sustos con nuestros gatos. Los profesionales que hagan este tipo de trabajos pueden contactar con la asociación para ofrecer sus servicios.
