"Conversaciones al final de la vida": los cuidados paliativos, la muerte y las últimas decisiones de las personas, a debate en un ciclo en Zamora

Francisco Centeno, Alejandro Cuadrado, Fidel Delgado, Enric Benito, Daniel Ramos o Rocío Taboada, entre los ponentes

Francisco Luis Centeno Pascual y Daniel Ramos Pollo.

Francisco Luis Centeno Pascual y Daniel Ramos Pollo. / Archivo

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El Ayuntamiento de Zamora y el Centro de Día Requejo son los impulsores de los talleres "Conversaciones al final de la vida", que ahondarán sobre las cuestiones a tener en cuenta en esa etapa, desde el derecho de cada persona a decidir cómo quiere terminar sus días hasta la ayuda que se puede prestar desde los cuidados paliativos para eliminar el sufrimiento.

Francisco Luis Centeno Pascual, médico máster en Cuidados Paliativos y organizador de los talleres relata cómo "el desarrollo de la ciencia médica ha provocado que la esperanza de vida sea cada vez mayor, lo que no siempre se traduce en una buena calidad de la misma. A veces se prolongan situaciones que lo único que hacen es generar sufrimiento para los pacientes y sus familias. Se continua, con relativa frecuencia, situando la atención entre el abandono y la obstinación terapéutica y se continúa dejando al principal "actor" sin poder tomar decisiones sobre su final. En muchos casos se le oculta la verdad, "por su bien" y también se le somete a todo tipo de pruebas y tratamientos por no sentarse frente a él y preguntarle qué es lo que quiere para sí".

Fidel Delgado

Fidel Delgado / Archivo

Con estos talleres, "se busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de conocer los recursos disponibles, como enfrentarnos a situaciones complejas que acarrean, la gran parte de las veces, un sufrimiento atroz, cómo actúan los cuidados paliativos, cómo el duelo forma parte de la filosofía del cuidado y cómo debe ser la planificación anticipada, promoviendo así una cultura de respeto y autonomía en la toma de decisiones relacionadas con el final de la vida".

Talleres

El horario de 18:00 a 19:30 horas, salvo que se produzca alguna alteración que se procurará avisar con tiempo suficiente comunicando el cambio.

Enric Benito. | ARCHIVO

Enric Benito. | ARCHIVO

9 Octubre Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales. 18.00 horas.

Presentación de los talleres formativos/participativos.

Dr. Alejandro Cuadrado Blanco. Médico Master en Medicina Paliativa. Experto en Ética Médica.

Dr. Francisco Luis Centeno Pascual. Medico Master en Medicina Paliativa. Médico de Atención Primaria.

Primer taller: Luz siempre somos.

Fidel Delgado. Psicólogo clínico. Ha acompañado a personas a morir bien. Sigue formando profesorado para la Red Pública de Salud, y da cursos y charlas en los que se presenta como “titiripeuta”.

23 octubre. Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales. 18.00 horas.

Segundo Taller: Derechos y decisiones al final de la vida. Voluntades Anticipadas.

Dr. Alejandro Cuadrado Blanco. Médico Master en Medicina Paliativa. Experto en Ética Médica.

D.ª. Rocío Taboada Taboada. Master en Cuidados Paliativos. Enfermera Subinspectora de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora.

6 noviembre 2025. Palacio de la Alhóndiga. 18.00 horas

Tercer Taller: Cuidarnos para poder acompañar

Dr. Enric Benito. Medico Oncólogo. Resposable del Área de Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.

20 noviembre 2025. Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales. 18.00 horas.

Cuarto Taller: Entorno al Final de la Vida. Del sufrimiento a la calma.

Dr. Daniel Ramos Pollo. Médico Master en Medicina Paliativa. Miembro del Equipo de Cuidados Paliativos Domiciliarios Valladolid Oeste.

"Conversaciones al final de la vida": los cuidados paliativos, la muerte y las últimas decisiones de las personas, a debate en un ciclo en Zamora

