"Conversaciones al final de la vida": los cuidados paliativos, la muerte y las últimas decisiones de las personas, a debate en un ciclo en Zamora
Francisco Centeno, Alejandro Cuadrado, Fidel Delgado, Enric Benito, Daniel Ramos o Rocío Taboada, entre los ponentes
El Ayuntamiento de Zamora y el Centro de Día Requejo son los impulsores de los talleres "Conversaciones al final de la vida", que ahondarán sobre las cuestiones a tener en cuenta en esa etapa, desde el derecho de cada persona a decidir cómo quiere terminar sus días hasta la ayuda que se puede prestar desde los cuidados paliativos para eliminar el sufrimiento.
Francisco Luis Centeno Pascual, médico máster en Cuidados Paliativos y organizador de los talleres relata cómo "el desarrollo de la ciencia médica ha provocado que la esperanza de vida sea cada vez mayor, lo que no siempre se traduce en una buena calidad de la misma. A veces se prolongan situaciones que lo único que hacen es generar sufrimiento para los pacientes y sus familias. Se continua, con relativa frecuencia, situando la atención entre el abandono y la obstinación terapéutica y se continúa dejando al principal "actor" sin poder tomar decisiones sobre su final. En muchos casos se le oculta la verdad, "por su bien" y también se le somete a todo tipo de pruebas y tratamientos por no sentarse frente a él y preguntarle qué es lo que quiere para sí".
Con estos talleres, "se busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de conocer los recursos disponibles, como enfrentarnos a situaciones complejas que acarrean, la gran parte de las veces, un sufrimiento atroz, cómo actúan los cuidados paliativos, cómo el duelo forma parte de la filosofía del cuidado y cómo debe ser la planificación anticipada, promoviendo así una cultura de respeto y autonomía en la toma de decisiones relacionadas con el final de la vida".
Talleres
El horario de 18:00 a 19:30 horas, salvo que se produzca alguna alteración que se procurará avisar con tiempo suficiente comunicando el cambio.
9 Octubre Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales. 18.00 horas.
Presentación de los talleres formativos/participativos.
Dr. Alejandro Cuadrado Blanco. Médico Master en Medicina Paliativa. Experto en Ética Médica.
Dr. Francisco Luis Centeno Pascual. Medico Master en Medicina Paliativa. Médico de Atención Primaria.
Primer taller: Luz siempre somos.
Fidel Delgado. Psicólogo clínico. Ha acompañado a personas a morir bien. Sigue formando profesorado para la Red Pública de Salud, y da cursos y charlas en los que se presenta como “titiripeuta”.
23 octubre. Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales. 18.00 horas.
Segundo Taller: Derechos y decisiones al final de la vida. Voluntades Anticipadas.
Dr. Alejandro Cuadrado Blanco. Médico Master en Medicina Paliativa. Experto en Ética Médica.
D.ª. Rocío Taboada Taboada. Master en Cuidados Paliativos. Enfermera Subinspectora de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora.
6 noviembre 2025. Palacio de la Alhóndiga. 18.00 horas
Tercer Taller: Cuidarnos para poder acompañar
Dr. Enric Benito. Medico Oncólogo. Resposable del Área de Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
20 noviembre 2025. Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales. 18.00 horas.
Cuarto Taller: Entorno al Final de la Vida. Del sufrimiento a la calma.
Dr. Daniel Ramos Pollo. Médico Master en Medicina Paliativa. Miembro del Equipo de Cuidados Paliativos Domiciliarios Valladolid Oeste.
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
- Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros
- Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
- Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida
- Adiós a las largas colas para viajar desde Zamora: ya hay solución para las líneas con más demanda tras la implantación de Buscyl