Este es el cocinero zamorano que estará en Ecocultura 2025

El caracol más famoso vuelve a Zamora, portando en esta ocasión una cebolla. Ifeza se prepara para una nueva edición, la vigesimoprimera, de Ecocultura, la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos. La cita tendrá lugar en el recinto ferial de la carretera de La Aldehuela durante los días 10, 11 y 12 de octubre.

Además de su carácter profesional, con interesantes jornadas técnicas y la celebración del foro internacional 'Cultivando el futuro', de forma paralela se desarrollarán catas de mieles y aceites, demostraciones de cocina, talleres de injertos frutales, actividades con chocolate para niños y otros actos detallados a continuación.

Para participar en las catas y los talleres, los interesados deberán realizar la inscripción en el punto de información de la feria. Además, este año habrá una food truck de hamburguesas ecológicas de ternera de Galicia, bebidas ecológicas y patatas fritas. Y el domingo a la hora de comer se degustará una paellada popular con arroz ecológico a cargo del Consejo de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana para más de 500 personas.

Cabe recordar que Zamora es la segunda provincia con certificación en ecológico de Castilla y Leóncon más de 25.700 hectáreas, solo por detrás de Salamanca.

El cocinero zamorano Engi Ignat

Este empresario y cocinero zamorano, conocido más bien como "el papi", por su cuenta @cocinaderechoo, por abrir la conocida hamburguesería zamorana Qulona Samash Burguers, ha publicado un vídeo en sus redes sociales anunciando que será el encargado de realizar la paella popular del día 12:" Celebra con nosotros la 21ª edición de la Feria de Productos Ecológicos, organizada por la Diputación de Zamora, los días 10, 11 y 12 de octubre. Degusta una deliciosa paella valenciana ecológica, elaborada con mimo y gentileza del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana y la Conselleria de Agricultura. Durante tres días, más de 100 expositores llenarán el recinto de sabores, aromas y sostenibilidad, con catas, degustaciones, talleres y conferencias para todos los públicos", escribió en el pie de foto, acompañando el mensaje, como es de costumbre, con uno de sus vídeos.