El cierre de negocios estacionales provoca la pérdida de 37 autónomos en Zamora

La hostelería y los negocios vinculados al turismo y los servicios estacionales son los más afectados de la bajada del número de autónomos en Zamora. En concreto, el pasado mes de septiembre la provincia registró 37 autónomos menos que en agosto, lo que supone un descenso del 0,2% en su cifra total de trabajadores por cuenta propia, similar a la media de Castilla y León. Una pérdida mensual, moderada, que se produce en un mes tradicionalmente afectado por la finalización de la temporada veraniega y los ajustes administrativos.

Según los últimos datos facilitados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Zamora contabiliza 15.676 trabajadores por cuenta propia, de ellos 10.656 son hombres y 5.020 son mujeres. Muchas menos féminas a las que además les ha pasado factura el cierre de los negocios estacionales, lo que se refleja en las 23 emprendedoras dadas de baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) frente a los 14 hombres que decidieron abandonar sus empresas al llegar septiembre. El sector mayormente afectado fue, sin duda, la hostelería con un total de 38 autónomos menos, seguido de la industria, donde se registran seis menos.

Por contra, este último mes se produjo un ligero crecimiento de otras actividades, entre ellas las relacionadas con la educación donde nueve personas han apostado por el autoempleo. También, suben los emprendedores del sector del comercio, con cinco trabajadores por cuenta propia más y los especializados en actividades sanitarias con cuatro nuevos gestores.

En lo que va de año, son 64 los autónomos menos en la provincia, siendo el sector más damnificado la agricultura con 49 menos. En el lado opuesto, se sitúan las actividades artísticas y de entretenimiento que contabilizan 14 nuevos empresarios. Por otro lado, si comparamos los datos con los de septiembre de 2024, la realidad es que hay 152 autónomos menos, lo que significa una caída del 1%, situando a Zamora como la tercera provincia en la que más ha caído la tasa de autoempleo en un año, solo por detrás de Palencia con 295 menos (-1,7%) y Ávila, con 224 menos (-1,63%).

ATA urge una estrategia coordinada entre administraciones

La sangría de autónomos de los principales sectores tradicionales como es la agricultura o el comercio de proximidad lleva a la presidenta regional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Leticia Mingueza, a insistir en la necesidad de una estrategia "urgente y coordinada" entre las administraciones que favorezca sobre todo el relevo generacional, así como la dotación de ayudas para el comercio y la agricultura, es decir, "los sectores tradicionales que están perdiendo autónomos". En este sentido, subraya que las mayores pérdidas de empresarios se concentran en los pilares productivos siendo, en el último año ,el sector más golpeado de toda la comunidad el comercio con una pérdida de más de mil autónomos, seguido por la agricultura con 800 menos.

Mingueza pone el foco también en la importancia de impulsar acciones que favorezcan el establecimiento en el mundo rural "para que pueblos no sigan perdiendo autónomos y, por lo tanto, podamos usar la herramienta del autoempleo como una palanca en nuestro territorio". Por último, la responsable de la asociación en Castilla y León, hace un llamamiento a la acción. "No podemos permitir que el futuro de nuestra región siga debilitándose por la pérdida de tejido empresarial", expone.