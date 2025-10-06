Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esperanza

La Catedral de Zamora exhibirá una obra de juventud de Diego Velázquez

La obra La Inmaculada con el Niño abandona Sevilla para formar parte de "EsperanZa"

Operarios retiran la obra de su emplazamiento habitual. | ANTONIO PIZARRO / DIARIO DE SEVILLA

Natalia Sánchez

El cuadro de La Inmaculada con el Niño, atribuido recientemente a un joven Diego Velázquez, será una de las piezas que podrá disfrutarse en la muestra "EsperanZa" que estos días ultima la Fundación de Las Edades del Hombre en sus tres sedes, la Catedral, San Cipriano y el Carmen de San Isidoro.

La pintura durante años ha sido asignada a Francisco Pacheco, maestro y, posteriormente, suegro de Diego Velázquez. La composición se inspira en grabados de Alberto Durero, una práctica frecuente en el taller de Pacheco.

Sin embargo, una reciente restauración arrojó luz sobre la autoría.

Los técnicos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico afirmaron que la pintura de la parroquia de la Magdalena es una obra que corresponde al pintor sevillano. Velázquez la habría pintado cuando se formaba en el taller de su maestro Pacheco, por lo que correspondería a una de sus primeras pinturas.

Los técnicos mueven el cuadro para iniciar el viaje a Zamora. | ANTONIO PIZARRO / DIARIO DE SEVILLA

El historiador de arte Gabriel Ferreras, quien ha efectuado estudios sobre la pintura y que ha argumentado la atribución a Velázquez, defiende que esta Inmaculada fue pintada por Diego Velázquez "entre 1614 y 1616, cuando apenas contaban con 15 o 16 años", según publica El Diario de Sevilla, medio que precisa que el cuadro podrá contemplarse en la Catedral de Zamora, donde "presidirá una capilla".

Sin fecha de apertura

La muestra "EsperanZa" carece todavía de fecha oficial para su inauguración por parte de un representante de la Casa Real, aunque desde la Fundación siempre han manifestado su deseo de que esté abierta al público para el Puente del Pilar.

No obstante, las entradas ya están a la venta en la web de Las Edades. El pase general cuesta 9 euros y la reducida, 7,5 euros, modalidad que engloba a pensionistas y mayores de 65 años, personas con discapacidad inferior al 33%, menores de 18 años, titulares del carné joven, familias numerosas y personas en situación legal de desempleo que deberán presenta en la taquilla del documento que lo acredite. Además, los niños menores de 12 años y las personas con discapacidad superior al 33%, tendrán libre acceso.

El acceso a la experiencia de realidad virtual en el claustro de la Catedral supondrá un desembolso de 5 euros en el caso de entrada general y si es reducida, de 3 euros.

Amigos de Las Edades

Respecto al templo del Carmen de San Isidoro, el pase resulta gratuito. También existe la posibilidad de sacar la tarjeta de Amigos de Las Edades que, por 25 euros, brinda un acceso ilimitado a la muestra, un pase para la experiencia virtual, una guía de mano así como una entrada al monasterio de Santa María de Valbuena, sede de Las Edades del Hombre.

