Carranque: el noble zamorano que da nombre a un barrio de Málaga

La barriada malagueña de Carranque debe su nombre a un noble zamorano que tuvo su hacienda en el lugar. Dos de sus hijos acabaron ajusticiados tras protagonizar una reyerta con un muerto y varios heridos. Una historia apasionante, protagonista del octubre cultural de "La Malagueta", en Málaga

La justicia del "ojo por ojo" se abordará en una de las conferencias de este mes en el Centro Cultural de "La Malagueta", con protagonismo para uno de los episodios más sangrientos de la época: el castigo al que fueron sometidos los hijos de Jerónimo García Carranque, un noble zamorano de Toro que emigró joven a Málaga y da nombre a una popular barriada.

Un 12 de abril de 1628 nace Jerónimo (o Gerónimo) García Carranque Hernández; hijo de Diego García Carranque y Petronila Hernández, de una de las familias más antiguas de Toro. Vivió en Fuentesaúco antes de llegar a Málaga aún siendo mozo.

Allí contrae matrimonio con Lorenza de Aranda y fue Escribano Mayor de los Reales Servicios Demillones en la mitad del siglo XVII. Dueño de una finca en la zona oeste de la ciudad, Gerónimo García tuvo cuatro hijos: Pedro, Sebastián, Diego Dionisio y José, quien heredaría la finca después de que sus hermanos fueran ajusticiados.

La pelea

Un suceso que data del 13 de febrero de 1676 en la parroquia de los Santos Mártires, durante un acto solemne con el templo repleto de fieles. El origen de la trifulca no está claro si fue por "rencillas anteriores o un asunto de faldas", refleja la web sobre la historia del barrio malagueño de Carranque, pero "en un momento del acto varios asistentes comenzaron a retarse con sus espadas y sus dagas".

Los protagonistas de la reyerta "eran bien conocidos en la ciudad de entonces: a un lado, Pedro y Sebastián Carranque, hijos de Jerónimo García Carranque, miembro de una de las familias más antiguas de Toro. Pedro Carranque era Caballero de la Orden de San Juan y párroco de Santa María, mientras que Sebastián era sargento mayor de la Real Armada. Al otro lado de la riña, los también hermanos Luis y Francisco de Velázquez y Angulo, miembros de una conocida familia malagueña. A cada bando se adhirieron sus partidarios, hubo numerosos heridos y un muerto, Luis Cristóbal de Alderete , traspasado el corazón por una certera estocada".

Dura sentencia

Un Alcalde de Corte dicta sentencia el 19 de octubre y condena a los hermanos Carranque a ser "ahorcados y arrastrados", mientras su padre padecía "seis años de destierro, que debía sufrir a más de cinco leguas de Málaga". Las penas al resto de los que intervinieron en la reyerta se saldaron con azotes y condenas a galeras y a presidio, aunque los rivales, los hermanos Velázquez, lograron huir y no serían apresados hasta años después.

La Hacienda de Carranque (García era también nombre, no apellido) abarcaba el extenso cortijo del noble toresano, heredado por su hijo José de Carranque. La finca pasó a otros propietarios, y en 1928 fue expropiada por el Ayuntamiento para un nuevo matadero y la cárcel.

En 1949 la Asociación Constructora Benéfica Sagrado Corazón compra casi la totalidad de la Hacienda de Carranque para llevar a cabo su proyecto de viviendas. Y ahí empieza a crecer en las siguientes décadas y se consolida una barriada de la capital malagueña que mantiene el nombre de Carranque del propietario original.