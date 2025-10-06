Cuando la Bienal puso a Zamora a la vanguardia de la cultura

Corría el año 1971, en concreto el 5 de septiembre de hace 54 años, cuando se inauguró en la ciudad una de las muestras expositivas más recordadas entre los zamoranos: la bienal Ciudad de Zamora. Fueron 38 años en los que el arte y la vanguardia llenaron la capital con las últimas tendencias artísticas. Una oportunidad única para acercar el arte más actual a los zamoranos. Aunque comenzó con éxito de público y crítica, la primera edición "fue clausurada tras recibir más de 15.000 visitantes", según se explicaba entonces en EL CORREO DE ZAMORA, que daba puntual cuenta de su desarrollo, logrando despertar un interés cultural que aparentaba estar dormido en la capital.

En ese primer certamen resultó ganador Antonio Pedrero, que se hizo con el premio "Ciudad de Zamora", dotado entonces con 100.000 pesetas. Le acompañaron en este reconocimiento la artista María Antonia Danz y Ángel Medina. El lugar escogido por el estreno, el Museo de Semana Santa, un espacio, se decía entonces, que salvó la situación creada por la falta de tiempo y la asombrosa presentación de 400 obras.

La segunda bienal regresó en 1973 también con éxito de público y crítica. De hecho, el entonces subdirector general de Bellas Artes, Ramón Falcón Rodríguez, llegó a señalar que conocía "el alto nivel de la bienal, no solo por el número de artistas presentados, sino también por la calidad de las obras".

"Caótica distribución"

El paso de los años fue, sin embargo, haciendo mella en esta muestra artística. Ya en el año 1988, cuando se había trasladado la muestra al Claustro del Colegio Universitario, se hablaba en las páginas de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, según contaba entonces Domingo Montero, de una "caótica distribución de los cuadros, colocados no sé si en función de su tamaño, de su orden de selección o en virtud del simple azar". Una muestra, decía el cronista, sin grandes sorpresas que acogía una amplísima representación de pintores zamoranos. Una exposición, la novena, que tampoco parece que fue del gusto del público, que allá por el año 1988 decían a este medio: "Esta edición no ha aportado nada. Faltan pintores conocidos".

A pesar de las críticas, y de una muestra que poco a poco iba perdiendo fuerza, la bienal siguió celebrándose. Con menos visitantes, según refleja el artículo publicado en el año 1997, aunque con el mismo nivel de ventas que otros años, sobre todo por las obras adquiridas por diversas instituciones y entidades.

Reivindicaciones

Bajó el telón el 31 enero de 2009, en su XIX edición. Desde entonces, esta muestra fundamental de arte moderno, que aún se mantiene en el imaginario zamorano no ha vuelto a celebrarse. Y eso a pesar de las múltiples reivindicaciones de personajes tan relevantes como Félix Rodríguez Peña, quien reclamó en este mismo periódico su importancia como "referente de la cultura y el arte de nuestra ciudad". También a nivel nacional o internacional, la Bienal convirtió a Zamora en un referente de la vanguardia del arte .