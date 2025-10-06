El Ayuntamiento renuncia a completar la renaturalización de la muralla de Zamora con fondos europeos

El Ayuntamiento de Zamora renuncia a acometer con fondos europeos la renaturalización prevista en el entorno de la muralla de la ciudad, por falta de tiempo para ejecutar la actuación antes de que a final de año concluya el programa Renaturaliza.

La concejala del área, Ana Belén González Rogado, ha admitido este lunes que ese proyecto que formaba parte de las 22 actuaciones previstas en el programa y era a la que se destinaba una mayor cuantía no dará tiempo a ejecutarla. Por ello, el Consistorio ha desviado parte de los fondos europeos previstos para ese proyecto a algunos otros de los contemplados en el Renaturaliza y además intentará avanzar en lo que queda de año en completar los proyectos e incluso ejecutar algunas partes de la actuación para luego continuar el resto con fondos propios. "Si podemos hacer alguna de las fases, la haremos, pero en ello estamos, estamos intentando hacer todo lo posible; y, si no, dejarlo todo resuelto para que, el año que viene lo podamos ejecutar con fondos propios", ha explicado la edil de Fondos Europeos.

Inicialmente, el proyecto de la renaturalización de 18.235 metros cuadrados junto a la muralla y generación de un espacio público accesible, denominado "corredor ecológico de la muralla" tenía asignado un presupuesto de 824.000 euros de los 3,6 millones de euros incluidos en el programa Renaturaliza, ejecutado por el Ayuntamiento con fondos europeos canalizados a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Ana Belén González ha indicado que en la actuación de la muralla del Renaturaliza han tenido dificultades internas de personal, por la falta de un arquitecto que cambió de plaza, y por ello, "aunque no podamos ejecutarla, lo que vamos a hacer es avanzarla todo lo posible para que los proyectos estén ya pasados por Patrimonio", ha declarado.

Sobre el resto de actuaciones previstas en el programa Renaturaliza, tampoco se va a poder llevar a cabo la del Cordel de Molacillos, que iba a permitir adecuar 1.870 metros de vía pecuaria con una inversión de 142.483 euros. En este caso, se ha detectado un vertedero ilegal en la zona de policía de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Las demás actuaciones están todas ejecutadas, realizándose o a punto de comenzar las obras, mientras que la Universidad de Salamanca está finalizando también la parte divulgativa del proyecto, por lo que "en principio estamos satisfechos", ha indicado la concejala de Fondos Europeos, que aun así ha admitido que les hubiera gustado que se hubiera ejecutado todo y ha emplazado al mes de diciembre para hacer una valoración global del programa Renaturaliza.