Antonio, el lesionado medular que pone cara a los accidentes del tráfico y a sus consecuencias irreversibles

Aspaym Castilla y León ha desarrollado hoy en Zamora la campaña nacional de concienciación en carretera ‘Al volante, cero distracciones’, impulsada por Federación Nacional ASPAYM, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de evitar distracciones al volante para prevenir siniestros viales.

Esta iniciativa, heredera de la emblemática campaña ‘No corras, no bebas, no cambies de ruedas’ que se desarrolla desde 2007. En esta ocasión se centra en uno de los principales factores de riesgo en carretera: el uso del teléfono móvil al volante, así como otros dispositivos digitales, el encendido y apagado de cigarrillos y la fatiga o la somnolencia.

En esta acción ha participado Antonio, lesionado medular a causa de un accidente de tráfico, que colabora en estas campañas de concienciación. Su presencia ha servido para poner rostro a las consecuencias irreversibles de una imprudencia al volante y reforzar el mensaje de prudencia en la conducción.

Menos accidentes mortales en Zamora, pero más con animales

También han participado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, y el capitán de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico, Juan Carlos Nogueira, que han respaldado con su asistencia el trabajo conjunto de Aspaym Castilla y León y la DGT en materia de seguridad vial. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha destacado que la siniestralidad se ha reducido en el último año pasando de 22 accidentes mortales en 2024 a 12 en el mismo periodo de este año. Asimismo, los heridos graves han pasado de 40 a 20, por lo que “aunque los datos no son buenos, han mejorado con respecto al año pasado”. Por último, ha recordado que en Zamora es muy importante la siniestralidad animal este año ya son 1.063 accidentes que es un 15% más que en el mismo periodo de 2024.

Testimonio de Antonio, lesionado medular por un accidente de tráfico. Aspaym Castilla y León y la DGT desarrollan la campaña en carretera ‘Al volante, cero distracciones’. / J. L. Fernández

Los testimonio personales, una herramienta poderosa

El uso del móvil y otros dispositivos electrónicos, encender y apagar cigarrillos, así como la fatiga y la somnolencia son las principales causas de distracción al volante, según ha recordado Blanco. Por su parte, el capitán de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico, Juan Carlos Nogueira, ha puesto de manifiesto que “lamentablemente las distracciones al volante siguen creciendo como consecuencia del uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos”. Antonio Para ha explicado que su lesión medular fue provocada por un accidente de tráfico, ya que un conductor se saltó un stop como consecuencia de una distracción. Por eso, ha insistido en que “hay que ir todo el tiempo pendiente de la carretera porque en un segundo te puede cambiar la vida”. Con esta campaña, Aspaym Castilla y León reafirma su compromiso en la lucha contra la siniestralidad, demostrando que el testimonio personal de las víctimas de accidentes de tráfico es una herramienta poderosa y complementaria a las campañas institucionales de la DGT.

Asimismo, hace hincapié en, las consecuencias y secuelas irreversibles de los actos imprudentes y se hace entrega a los conductores de un folleto informativo con consejos y recomendaciones de prevención frente a las distracciones. Aspaym Castilla y León ha colaborado con la DGT en otras campañas de prevención de consumo de alcohol y drogas al volante, vigilancia de las condiciones del vehículo y velocidad excesiva. Los territorios donde Aspaym va a colaborar en esta campaña de octubre de 2025 son Andalucía (Almería, Granada y Málaga), Aragón (Zaragoza), Baleares (Mallorca), Castilla La Mancha (Albacete y Toledo), Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora), Comunidad Valenciana (Valencia), Islas Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) y La Rioja (Logroño).

Este programa se ha hecho posible mediante la concesión de la subvención destinada a proyectos a desarrollar por entidades u organizaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto primordial sea la atención, defensa o representación de las víctimas de accidentes de tráfico de la Dirección General de Tráfico.