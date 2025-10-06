El antiguo Palacio Provincial de Zamora da un paso más en su transformación como sala de exposiciones

La recuperación del antiguo Palacio Provincial avanza en su segunda fase con el inicio de la redacción del proyecto básico y de ejecución de la adaptación de los espacios con el fin de destinarlo a salas de exposición abiertas al público. La Diputación de Zamora ha adjudicado el contrato al arquitecto Antonio García Villanueva, por un importe total de 17.490,55 euros (IVA incluido), tras un proceso de contratación menor realizado con invitación a distintas empresas. Actuación que será financiada íntegramente con fondos propios de la institución provincial y contará con un plazo de ejecución de diez meses desde la formalización de la adjudicación.

"Esta actuación permitirá continuar la recuperación de un edificio emblemático del patrimonio provincial para ponerlo al servicio de la cultura, convirtiéndolo en un espacio vivo y abierto a la creación artística y a la ciudadanía", declara el presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez.

Con esta segunda fase de intervención en el Antiguo Palacio Provincial, la Diputación da un nuevo paso en el proceso de recuperación integral de este edificio histórico, situado en la Calle Ramos Carrión de la capital zamorana, que volverá a abrir sus puertas al público como un nuevo referente cultural y expositivo de la provincia de Zamora. La primera fase contempla las obras de accesibilidad y adecuación del Antiguo Palacio Provincial, con un presupuesto base de 446.250 euros (IVA no incluido), financiados íntegramente con fondos propios de la Institución para el ejercicio 2025.

El proyecto prevé la adecuación de tres despachos que se destinarán a la Oficina de Turismo conjunta con el Ayuntamiento de Zamora, así como la creación de un vestíbulo y la instalación de un elevador accesible, con el fin de mejorar la accesibilidad y funcionalidad de este edificio histórico. .