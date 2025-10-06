Educación
Más de 300 profesores de Religión se dan cita en Zamora
Unos 300 docentes profundizarán, el 18 de octubre, en el patrimonio como una herramienta educativa a utilizar en las aulas
Unos 300 docentes se darán cita en Zamora con motivo del VII Congreso de Profesores de Religión de Castilla y León el próximo 18 de octubre.
Este encuentro, de carácter bianual y promovido por las delegaciones diocesanas de enseñanza de la comunidad, pretende visibilizar la enseñanza de la religión como parte esencial de la educación integral y ofrecer herramientas pedagógicas que vinculen arte, fe y recursos educativos.
En él Miguel Ángel Hernández, profesor de la Universidad de Salamanca, hablará sobre "El arte sacro como recurso educativo" y Jesús Barros y David Muriel, responsables de Comunicación y Proyectos, respectivamente, de Las Edades del Hombre, con la ponencia "Las Edades del Hombre: historia, arte y evangelización".
Además, el delegado diocesano de Patrimonio, Juan Carlos López, presentará la experiencia innovadora denominada Laboratorio EsperanZa, un proyecto didáctico que se desarrollará en la iglesia del Carmen de San Isidoro con motivo de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre en la ciudad.
La jornada se completará con visitas culturales a las distintas sedes de "EsperanZa" y concluirá con un acto en el entorno del Museo Pedagógico.
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
- Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros
- Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
- Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida
- Adiós a las largas colas para viajar desde Zamora: ya hay solución para las líneas con más demanda tras la implantación de Buscyl