Más de 300 profesores de Religión se dan cita en Zamora

Unos 300 docentes se darán cita en Zamora con motivo del VII Congreso de Profesores de Religión de Castilla y León el próximo 18 de octubre.

Este encuentro, de carácter bianual y promovido por las delegaciones diocesanas de enseñanza de la comunidad, pretende visibilizar la enseñanza de la religión como parte esencial de la educación integral y ofrecer herramientas pedagógicas que vinculen arte, fe y recursos educativos.

En él Miguel Ángel Hernández, profesor de la Universidad de Salamanca, hablará sobre "El arte sacro como recurso educativo" y Jesús Barros y David Muriel, responsables de Comunicación y Proyectos, respectivamente, de Las Edades del Hombre, con la ponencia "Las Edades del Hombre: historia, arte y evangelización".

Además, el delegado diocesano de Patrimonio, Juan Carlos López, presentará la experiencia innovadora denominada Laboratorio EsperanZa, un proyecto didáctico que se desarrollará en la iglesia del Carmen de San Isidoro con motivo de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre en la ciudad.

La jornada se completará con visitas culturales a las distintas sedes de "EsperanZa" y concluirá con un acto en el entorno del Museo Pedagógico.