24 proyectos del Ayuntamiento de Zamora se quedan sin financiación europea

El Ayuntamiento de Zamora se ha quedado sin la asignación económica solicitada en la convocatoria al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). En concreto, se presentaron 24 proyectos. Tras la valoración de la solicitud, se ha otorgado a la ciudad menos 50 puntos, lo que significa que ni siquiera queda en reserva. "El resultado es que no llegamos ni al insuficiente, es que tenemos menos de 50 puntos", subraya el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Zamora, Jesús María Prada. Pérdida de inversión a la que acusa al consistorio por "no hacer un buen trabajo". Por ello, pide a la concejala del área y al equipo de gobierno que recurran la decisión del Ministerio, "por si podemos rascar algo", aunque "lo que está claro es que no se hizo un buen trabajo al pedir esos fondos europeos", reitera.

En ese sentido, recuerda que el 7 de octubre del año pasado, se publicaron las bases reguladoras para la asignación financiera de los fondos Feder 2021-2027, aprobándose en diciembre la convocatoria de estas subvenciones. "El equipo de Gobierno durante esos meses no hace nada y ve la vida pasar, como suele hacer, y nos entran las prisas pasadas las Navidades", expone.

Finalmente, en el pleno del 30 de enero de 2025 se aprueba "a toda prisa" la EDIL, es decir, la Estrategia de Desarrollo Integral Local, imprescindible para presentarse a dichos fondos europeos. Tras este paso, "sin la participación ni de los colectivos ciudadanos, ni de los grupos políticos, se aprueban las distintas actuaciones" que se incluirían en la convocatoria, relata Prada.

"Muchos no cumplían los requisitos, no se hilvanaban unos proyectos con otros, no había una estrategia para eliminar las deficiencias de ciudad que la Edil había detectado en ese trabajo, acelerado, pero trabajo al fin y al cabo", argumenta el popular.

24 proyectos que para el PP fueron "ocurrencias del Equipo de Gobierno" sin analizar bien los puntos que se daban en la convocatoria. Como ejemplo, destaca el parque tecnológico en los terrenos de Adif, para el que se pedían cuatro millones de euros. "Hay un punto en el que dice que te valoran un proyecto si no depende de otras administraciones públicas y, evidentemente, hemos metido un proyecto de unos terrenos que no son municipales", explica.

Zona de bajas emisiones (ZBE)

"El 1 de enero no vamos a tener zona de bajas emisiones en Zamora", afirma el portavoz del PP. Un retraso en la aprobación de la ordenanza que impedirá cumplir con la normativa europea antes de 2026 y podría "poner en riesgo más financiación comunitaria", advierte.

Prada recuerda que "hay más de un millón de euros pendientes de fondos europeos" que se dieron en relación a la aprobación de la ZBE, cuya ordenanza no podrá estar en vigor, ya que requiere que antes se presente un borrador, y se haga una exposición pública.