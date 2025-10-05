El vermú solidario para los afectados por los fuegos en Zamora agota todas las entradas disponibles

Expectativas superadas en la celebración del vermú solidario en los Jardines del Rey-Hotel Rey Don Sancho de Zamora para recaudar fondos para los afectados por los incendios de este pasado verano. Las 1.500 entradas que daban derecho a acceder al recinto y degustar cinco tapas por un precio de 10 euros se agotaron el pasado viernes, lo que obligó a cerrar la caseta de Santa Clara, en la que se podían comprar los tickets, antes de lo previsto. Un éxito para los promotores del evento: un grupo de cocineros zamoranos unidos para ayudar y la asociación Zamora Solidaria. Profesionales que no es la primera vez que se unen porque ya lo hicieron tras los incendios de la Sierra de la Culebra, repitieron tras las inundaciones de la Dana y han vuelto a tener que juntar sus fogones para los damnificados de los fuegos de Sanabria.

Vermú solidario para los afectados por los fuegos en Zamora. / L.G. / LZA

"Somos cocineros, pero somos principalmente amigos, aunque todo esto no sería posible sin la ayuda de los muchísimos voluntarios que participan y todas las empresas que han donado sus productos", detalla mientras no paraba de servir tapas de queso, Goyo Moreno, uno de los chefs impulsores de la iniciativa. Junto a él se encuentran también Adolfo Gómez, Alejandro Sánchez, Álvaro Ponce, Reyes Heras, Carlos Gago, Jesús Ferreras, José Sánchez, Santiago Vicente, Álvaro Román y Francisco Cuadrado que se afanan unos en cocinar para poder seguir sacando tapas ante la altísima demanda, y otros en servir los platos para intentar aligerar las enormes colas formadas.

Vermú solidario para los afectados por los fuegos en Zamora. / L.G. / LZA

Vermú en cuya organización también participa la asociación Zamora Solidaria. "El dinero se destinará a proveer de alimento a los animales de las explotaciones ganaderas afectadas por los incendios", comenta la presidenta Ana Ariza. Fondos de las papeletas vendidas a los que se sumarán los de las camisetas o pulseras solidarias junto a los participaciones para el sorteo de la Lotería de Navidad y las rifas para participar en los sorteos que se celebraron para poner fin a la jornada festiva. "Productos todos ellos donados también por los comercios de la provincia de Zamora", apunta Ariza.

Cita con un buen fin en la que tampoco faltaron las actuaciones de distintos artistas que, desinteresadamente, quisieron participar para animar el ambiente.