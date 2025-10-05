El pueblo perfecto para viajar en octubre según National Geographic está en Zamora, ¿cuál es?
Su imponente historia medieval, su "naturaleza grandiosa" y su "encanto rural" la hacen merecedora de esta distinción
La prestigiosa revista National Geographic se ha fijado en Zamora. Y no es la primera vez. En esta ocasión lo ha hecho para elegir el pueblo más bonito de España para hacer una escapadita en octubre. Los zamoranos conocen de sobra a esta localidad que cada vez es más popular entre los turistas de interior del resto de España.
Hablamos de Puebla de Sanabria, ese lugar en el que "la prisa cede espacio a los paseos tranquilos, a la contemplación de paisajes teñidos de ocres y al descubrimiento de pueblos donde el tiempo parece haberse detenido, explica Ana Arnau, la periodista encargada de la redacción sobre esta villa sanabresa en National Geographic. La elección de Puebla obedece a varios criterios: el primero, su imponente historia medieval, pero a esto añaden varios argumentos más, como "su naturaleza grandiosa" o "un encanto rural capaz de enamorar a cualquiera".
Con poco más de un millar de habitantes, Puebla de Sanabria tiene infinitos atractivos. El más llamativo es el Castillo de los Condes de Benavente, aunque no hay que menospreciar otros hitos como la iglesia de Nuestra Señora de Azoague, cerca de la Plaza Mayor, su muralla, la propia plaza o, en general, el conjunto histórico-artístico.
Lago de Sanabria
La cercanía al Parque Natural del Lago de Sanabria convierte a Puebla de Sanabria en un destino de primera. Es ideal para cualquier época del año, incluso en pleno invierno. En los alrededore, si no eres de Zamora, busca rutas como la de Laguna de los Peces o las Cascadas de Sotillo. También hay paseos fluviales por el Tera o por cualquier pueblecito de la zona con su naturaleza intacta.
Por todo eso y mucho más Puebla de Sanabria fue delcarada en 2017 uno de los pueblos más bonitos de España. Además, fue la ganadora del concurso de la iluminación de Ferrero Rocher y, como tal, su iluminación de Nochevieja es un evento popular que atrae a visitantes cada año.
