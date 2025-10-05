Una mujer de 50 años, herida por una colisión entre vehículos en el Camino de las Llamas de Zamora
Ha ocurrido cerca de las 9 de la mañana
Nuevo accidente de tráfico en Zamora que, en esta ocasión, se ha saldado con una mujer herida de 50 años afectada de fuertes dolores en el cuello.
Todo ha ocurrido cerca de las 9 de la mañana de este domingo en el Camino de Las Llamas, junto al cruce con la carretera CL-612, por la colisión entre un vehículo todoterreno y un turismo.
Hasta el lugar de los hechos se han movilizado agentes de la Policía Municipal y Nacional de Zamora así como Emergencias Sanitarias, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.
